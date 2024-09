De dingen die deze week ook gebeurden in de politiek

Over nog maar elf dagen zijn de Tweede Kamerverkiezingen, het zal je niet ontgaan zijn. Omdat die verkiezingen dus best wel belangrijk zijn, nemen we deze weken aan het einde van de week het meest in het oog springende verkiezingsnieuws met je door.

De koning gaat niet stemmen, Geert Wilders heeft zijn campagne hervat en 50plus gaat de WAO niet verlagen. De AOW, bedoel ik. Of toch de WAO? Anyway, dit is wat er verder gebeurde:

Videos by VICE

Buma wil dat kinderen staand het Wilhelmus leren zingen

De achternaam van CDA-leider Sybrand Buma is eigenlijk Van Haersma Buma, maar dat vond de Friese volksvertegenwoordiger iets te elitair klinken. Sinds hij Van Haersma heeft laten vallen gaat het Buma voor de wind en lijkt hij zich te ontpoppen als kanshebber voor het premierschap. Buma laat dan ook geen kans onbenut om te laten zien dat hij net zo pal voor de Hollandsche waerden ende normen staat als Mark Rutte en gekke Geertje.

Deze week zei hij dat kinderen op school het Wilhelmus weer moeten leren zingen. Staand, want: “Je leert je kind toch niet zittend het Wilhelmus zingen?”

Eerder liet de CDA-lijsttrekker weten dat hij de dienstplicht opnieuw wil invoeren. Als onze huidige ieniemienie-krijgsmacht een schietoefening doet, moeten de soldaten “pang, pang” roepen omdat er te weinig geld is om echte kogels te kopen, maar dat liet Buma voor het gemak even buiten beschouwing. Het gaat om het idee.

Vroeger – toen er nog dienstplicht was en de mensen het Wilhelmus nog konden zingen (staand!) – was alles beter. Ook was er vroeger een stuk meer honger en armoede en andere ellende op de wereld, maar daar gaat het nu niet om. Als de mensen willen horen dat het vroeger beter was, dan was het vroeger beter. Vraag maar aan Mark, Geert of Sybrand.

Naar verluidt is het volgende plan van Buma om de Elfstedentocht onconditioneel weer in te voeren. Vroeger zeurden de mensen ook niet dat het ijs niet dik genoeg was. Toen was het gewoon: bek dicht en schaatsen. Staand natuurlijk.

Volgens de VVD hebben regenbuien en zeespiegelstijgingen niks met het klimaat te maken

Normaal doen, dat vinden ze belangrijk bij de VVD, zo belangrijk zelfs dat ze er twee zinnen van maken: “Normaal. Doen.” Volgens de liberalen is ‘normaal’ een nogal rekbaar begrip met een bandbreedte die reikt van kerstmis vieren tot wegblijven bij debatten. Nieuwkomer op de VVD-lijst van Normale Dingen is het ontkennen van klimaatverandering. De passage in het VVD-programma waarin staat dat klimaatverandering leidt tot “stijgende zeespiegels en hevige regenbuien” is op aandringen van het Friese VVD-lid Gert-Jaap van Ulzen geschrapt.

Goeie analytische denker, die Gert-Jaap. Een kei in logisch redeneren. De zeespiegel stijgt, er zijn steeds meer hevige regenbuien, maar met klimaatverandering heeft dat niks te maken. Een heerlijk stukje Trump in de polder. Alsof we niet genoeg hebben aan onze eigen blonde populist. Binnenkort stelt de VVD wellicht voor om een muur aan de Belgische grens te bouwen. Of een pijpleiding aan te leggen in de Waddenzee. Allemaal volstrekt normaal.

Kees van der Staaij laat koe uit

Aan sommige dingen moet je niet te veel woorden vuil maken. Het onvolprezen filmpje hierboven, ‘Kees van de Staaij laat koe uit’ bijvoorbeeld. Dat moet je gewoon kijken, het liefst een paar keer.

Alleen de naam van het filmpje is al een voltreffer. Sinds Snakes on a Plane is er geen filmtitel meer geweest die de lading zo goed dekt. Wat je ziet is wat je krijgt: Kees van der Staaij laat koe uit. Neem in dit vluchtige tijdperk van twitterfitties en vloggende politici nou eens rustig de tijd om daarvan te genieten. Zet een kop koffie, plof neer op de bank en kijk hoe Kees een koe uitlaat.

Forum voor Democratie brengt licht in duistere tijden

Aan sommige dingen moeten helaas een hoop woorden worden vuil gemaakt. Bovenstaande video van Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Die is zo schokkend dat het mij op aanraden van Kijkwijzer verstandig lijkt de intro even stap voor stap te bespreken.



00:01 – 00:03 Waar komt die rook in het eerste shot vandaan? Uit de montagesoftware natuurlijk, maar wat moet het voorstellen? Staan de Vinkeveense Plassen in de hens? Nadert de boot een onzichtbare olieraffinaderij?

00:04 – 00:06 Waar denk je aan bij de titel “Nederland anno 2017”? Aan vuurvliegjes! Of is er buiten beeld iemand met een soldeerbout in de weer?

00:08 – 00.10 Shit, nu ook brand op het land! Weer net buiten beeld. Spannend!

00:12 – 00:13 Daar heb je die verdomde vuurvliegjes weer! Of is die man nog steeds aan het solderen?

00:16 -00:17 STRAALJAGERS!!!

00:23 – 00:28 Het Binnenhof is veranderd in Mordor. Of zoiets. Even een korte recap: Er staat van alles in de fik, maar we weten niet wat. De vonken vliegen in elk geval in het rond en we kunnen amper ademhalen want de lucht is vervuild door dikke grijze rookwolken. Er vliegen gevechtsvliegtuigen van onbekende origine door ons luchtruim en het Binnenhof wordt bezet door kwade geesten. Wat gaat Forum voor Democratie hieraan doen?

00:31 – 00:37 Bindende referenda organiseren!

Verder kijken hoeft niet. Als de Apocalyps aanbreekt, weet je wat je te doen staat. Stem Forum voor Democratie, zij lossen het op. Door bindende referenda te organiseren.

Heb je na deze campagnevideo’s en de memorabele Oscaruitreiking van afgelopen week nog niet genoeg legendarische filmpjes gezien? Hier als bonus een gouwe ouwe. Onderstaand filmpje van Rita Verdonk is de onbetwiste aanvoerder van de IMDB top tien beste Nederlandse campagnefilmpjes aller tijden. You’ll love it. It’s great.