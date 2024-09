De dronefotograaf die bij ieder naakt lijf een bosje zoekt

Kunstenaar Tom Durden duikt eens in de zoveel tijd Nederlandse natuurgebieden in, om met een drone naakte mensen te fotograferen. De fotoserie Dronudes is eigenlijk een voortzetting van de naaktschilderijen die Durden al eerder maakte, maar dan naar een hoger plan getild. 120 meter, zoveel hoger ongeveer.



Door met een drone te werken vindt hij dat het – al tamelijk spannende – naaktportret nog bijzonderder is geworden. Daarnaast ziet hij het als een erg goede manier om de mens zo natuurlijk mogelijk af te beelden. In plaats van de onnatuurlijk gephotoshopte lichamen op magazinecovers gaat hij voor composities waarin het model en de natuur elkaar versterken. Een model met rondingen zet hij dus in een gelijkvormig bos. “Een ander model ligt op een gebouw in een hoek van 45 graden, wat in lijn is met de schaduwen van de bomen om haar heen.”

Van tevoren is het erg lastig in te schatten hoe een landschap er van boven uitziet. Zo was er eens een weiland dat nogal zompig was en daardoor op beeld een blauwe kleur kreeg in plaats van het beoogde groen. Daarnaast bewerkt Durden zijn beeldmateriaal zodat hij een foto krijgt waarin contrast, kleur en diepte zijn aangebracht. “In het begin moest ik bij die nabewerking mezelf uit het beeld snijden, maar nu zorg ik dat ik schuil onder een boom.”

Lies

Durden werkt sinds september aan deze fotoserie, die hij nog hoopt te exposeren. Daarnaast werkt hij aan een nieuw kunstwerk, waarbij hij niet één maar minstens tien naakte mensen op de foto wil zetten. Dat moet een beetje wat weg hebben van het werk van kunstenaar Spencer Tunick. “Die zet naaktmodellen zo dicht naast elkaar dat ze onderdeel van het landschap worden.” En als je zelf de behoefte voelt om in je blote nakie één te worden met een bos, kun je je bij Durden melden voor een fotoshoot.



Lies

Hélène

Kaya

K1

Luz

SVL

Lies

Luz

