De twaalf bevredigendste gifjes van 2016

Niets is zo kalmerend als een GIF met een perfecte loop. Niets, behalve een goede borrel misschien. Maar je moet ook geen elf shotjes in vijf minuten gaan drinken, terwijl datzelfde aantal gifjes in die tijdspanne weinig kwaad kan. En wat mij betreft mag je er ook best tien minuten over doen. We hebben het hele internet voor je afgestruind en we zijn er redelijk zeker van dat dit de twaalf bevredigendste gifjes van de afgelopen 362 dagen zijn. Laat ze je kalmeren, mocht dat nodig zijn, en bedenk dan meteen dat je ook bijna een streep onder dit jaar mag zetten.

A video posted by Sam Cannon (@samcannon) on Nov 7, 2016 at 8:29am PST