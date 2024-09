Illegale ‘WoW’ server vraagt aan andere illegale ‘WoW’ server om te stoppen

Afgelopen jaar veroverde een groepje World of Warcraft spelers onze harten met een nobele missie: om een speelbare versie van de meest populaire MMO aller tijden te maken zoals deze was bij de lancering in 2004. Dat was een belangrijke stap, omdat er een grote groep fans bestaat die vonden dat vroeger alles beter was aan het spel. Het spel heeft zich zo erg ontwikkeld in de afgelopen tien jaar dat complete gebieden, die spelers zich liefdevol herinnerden, zijn vervangen. Nostalrius, zoals het heet, zorgt ervoor dat spelers die werelden weer kunnen bezoeken, met een server die draait op de oude code van het spel.

We waren behoorlijk van slag toen Blizzard in april eiste dat Nostalrius ermee zou stoppen. Maar na een gemene en ingewikkelde reeks gebeurtenissen, lijkt het erop dat het einde van de nobele missie wordt ingeluid door de toegewijde gemeenschap spelers zelf, en niet door een anonieme corporatie. Het is ironisch dat – na het openbaren van de broncode – Nostalrius zelf een andere server die de code gebruikte, Elysium, zou verzoeken ermee te stoppen.

Ja echt waar. De ene illegale server vraagt of een andere illegale server uit de lucht gehaald kan worden. Zoals je je kunt voorstellen, werden de spelers helemaal gek en nu heeft iedereen een hekel aan elkaar. De hele missie lijkt dus te zijn mislukt.

Maar laten we even teruggaan naar het begin.

Nostalrius werd gelanceerd op een particuliere Franse server in februari 2015. Dat gebeurde op een moment waarop veel spelers vonden dat Blizzard was afgedwaald van de ideeën die World of Warcraft zo goed maakten. De server gaf spelers dezelfde game-ervaring zoals het ooit was in 2004 en 2005. Zulke projecten zijn tegen de gebruikersovereenkomst van Blizzard, maar volgens de verhalen runde het Nostalrius-team de server met lovenswaardige professionaliteit. Het team hield zelfs vast aan het oorspronkelijke patchschema van Blizzard.

Toen Blizzard Entertainment vorig jaar Nostalrius dwong om te sluiten, was het moeilijk om niet mee te gaan in de warme uitstortingen van liefde en steun vanuit de gemeenschap. Het was een van de meest unieke gamegebeurtenissen in 2016. Zoals vele anderen, was ik, een WoW veteraan die veel te veel tijd aan het spel heeft besteed zo’n tien jaar geleden, zag en las ik met nostalgie en spijt de verhalen over waken en optochten die binnen het spel werden gehouden. Er is zeker wat voor te zeggen om in een continu veranderende MMO, zoals Nostalrius deed, een server te draaien die hetzelfde blijft. Maar het was waarschijnlijk beter geweest als Nostalrius was gestopt tijdens die laatste krachtige momenten.

Met een Change.org petitie verzamelde het team ruim 278.000 handtekeningen waarin ze Blizzard CEO Mike Morhaime vroegen om officiële nostalgische servers te maken. Dit zorgde voor zo’n grote storm dat Blizzard het Franse team uitnodigde voor een bezoek aan het hoofdkantoor in Californië. Toen echter bleek dat Blizzard er niet voor openstond om nostalgische servers toe te laten, kondigde het Nostalrius team uitdagend aan dat ze de code zouden uitbrengen om aan anderen de vaandel over te dragen zodat zij eigen servers konden maken. Eerst stelden ze dat de code publiekelijk toegankelijk zou worden, maar later gaven ze de broncode en databank van personages aan een Oekraïens team die het gebruikte om Elysium te maken, wat afgelopen maand werd gelanceerd. Het is praktisch een kloon van Nostalrius, inclusief de personages (voor spelers die de tijd namen om hun personage over te zetten).

Alleen in een nieuw bericht op het forum, zegt Nostalrius nu dat het wil dat Elysium de code opgeeft en er helemaal mee stopt omdat “we het gevoel hebben dat het hoofddoel is gemist”. Het wil ook dat spelers meegaan in dit “enorme offer”. Het Nostalrius team vindt dat Elysium nu de reputatie heeft van een piratenserver in plaats van een “fan”-server. Dat botst volgens Nostalrius met het doel van hun project, namelijk “Blizzard een officiële nostalgieservers laten opzetten,” die door de ontwikkelaar zelf in stand wordt gehouden en daarnaast “helpen met het zoveel mogelijk verenigen van de WoW gemeenschap”. Door de broncode en databank te geven aan Elysium is het moeilijker geworden deze doelen te bereiken.

“Totdat dit stigma verdwijnt, is het onwaarschijnlijk dat er echte vooruitgang naar officiële nostalgische content wordt geboekt,” aldus de post.

Mijn pandaren monnik overdenkt een WoW zonder panda's.

Elysium was oorspronkelijk van plan om volledig te voldoen aan het verzoek van Nostalrius, zoals is te lezen in een kladversie van het antwoord dat per ongeluk werd gepost en verwijderd (maar gedeeld als een Pastebin file). Al schreef het team dat het “teleurgesteld was en het geheel aanvoelde als verraad,” meldden ze dat “de Nostalrius personages tijdens het onderhoud op zondag zouden worden verwijderd.”

Maar het officiële antwoord van Elysium is iets anders. Het is een stuk uitdagender en stelt dat “alle personages die in de wereld van Elysium zijn geweest, zullen blijven terwijl alle specifieke data van Nostalrius wordt verwijderd.” Uit dat statement blijkt dat ze niet meer van plan zijn om personages die vanuit Nostalrius zijn geïmporteerd te verwijderen; alleen de data die een directe link heeft met de broncode van Nostalrius. Dit proces zal enkele weken duren, zeggen ze, en uiteindelijk zullen ze het spel volledig overbrengen naar de eigen kern, die volgens hen “gelijkwaardig of beter is” dan degene die ze kregen van Nostalrius. Als alles goed gaat, zullen de spelers op Elysium nauwelijks een verschil merken.

“Nostalrius gaf ons de fakkel, wij hebben niet de intentie om die te doven,” staat in de post. “De omgeving in het spel is prachtig en is een van de hoofdredenen waarom we er zo gepassioneerd over zijn. Leuk, beleefd, sociaal, en toch zien we een volledig andere omgeving op social media.”

En wat is de reactie vanuit de gemeenschap aan Nostalrius? Nou, natuurlijk hebben de volgende posts op het forum van Nostalrius dezelfde beleefde, gelijkwaardige en respectabele toon die we gewend zijn van spelers. Neem bijvoorbeeld dit meesterwerk:

En dat is alleen nog maar het begin. Andere posts hebben het over hoe de “Franse dindu cucks” moeten worden “geëxecuteerd,” aangevuld met een gefotoshopte afbeelding van een WoW paladin die pist over hun graf. Een veelvoorkomend thema in de volgende posts is het idee dat Blizzard het Nostalrius team dit heeft laten doen.

“Dus hoeveel betaalt Blizzard je om dit te doen? Ik hoop dat je veel betaald hebt gekregen voor het verraden van de gemeenschap,” zei een Uncle Py in een reactie. En hier is een andere:

Ik moet zeggen dat er wel wat verwarrende conclusies zitten in het statement van Nostalrius. Het Nostalrius team claimt dat de gemeenschap aan hun kant staat omdat slechts 10 procent van de spelers de tokens heeft gebruikt om een personage over te zetten naar Elysium. Maar zoals een aantal Elysium spelers zegt, is dat waarschijnlijk omdat de token generator voor het verhuizen van personages al na een week niet meer werkte. Anderen zeggen dat de e-mails in spamfolders terecht kwamen. In december legde het Elysium team de schuld gedeeltelijk bij Nostalrius neer. Het probleem was “volledig uit de hand gelopen” aangezien ze “geen toegang tot de [Nostalrius] webservers hadden, en ze hen niet kunnen dwingen om het op te lossen.”

Als je kijkt naar de officiële forums van World of Warcraft, zie je dat normale spelers de situatie hilarisch vinden. Er was duidelijke steun voor de doelen van Nostalrius en nostalgische servers in het algemeen, maar dat lijkt niet meer het geval te zijn sinds de lancering van de geprezen Legion uitbreiding. Voorlopig lijkt het erop dat Blizzard in zekere mate met WoW weer de goede kant op gaat, waardoor het idee van nostalgische servers niet meer de kracht heeft die het eerst had.

“Begonnen, de kloonoorlog is,” zei een night elf hunter met de naam Gillrien in een post met veel upvotes. En dan is er Deathchix, een blood elf death knight, die zei, “Dus een illegale server probeert een andere illegale server te verbieden? De ironie is heerlijk.” En dan is er de paladin Armineus, die stelt: “Nostalgie is de vijand van vooruitgang.”

Maar bijna iedereen is het erover eens dat het incident waarschijnlijk het einde betekent van de hoop op een “officiële” World of Warcraft server waarop je het spel kunt spelen zoals het in 2004 was. Hoe nobel de intenties van Nostalrius ook lijken, er is te veel schade aangericht. Zoals de orc shaman Vlarock zegt, “het punt dat ze besloten verder te gaan en de code te verspreiden en die aan een andere particuliere server gaven (nadat Blizzard ze neerhaalde) is het moment dat ze hun geloofwaardigheid verloren.”

Niet zozeer een verbod, maar een zucht het te laten gaan.