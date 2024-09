De exorcist die probeert een Zuid-Afrikaanse satanische moordenaar te redden

In 2013 onthoofdde de zeventienjarige Aljar Swartz de vijftienjarige Lee Adams in een verlaten school in Kaapstad in Zuid-Afrika. Swartz probeerde daarna de afghakte lichaamsdelen van Adams te verkopen aan traditionele genezers, ook wel sangomas genoemd. Tijdens zijn rechtszaak beweerde de verdediging van Swartz dat hij bezeten was door de duivel, en vroegen ze om een exorcisme bij zijn vonnis nadat hij schuldig pleitte aan de moord.

VICE ging naar Kaapstad om de bizarre satanische moord te onderzoeken en de methodistische priester te ontmoeten die gelooft dat een traditionele duiveluitdrijving Swartz nog steeds kan redden van eeuwige verdoemenis.