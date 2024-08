De fotograaf die liever met een kopieerapparaat fotografeert

De Italiaanse fotograaf Alessandro Calabrese heeft het liefst zo min mogelijk een camera in zijn handen. Hij werkte lange tijd met algoritmes die voor hem beelden van internet oprakelden, die hij vervolgens omvormde tot een beeld dat tentoon te stellen was. Sinds kort heeft hij een andere niet-camera gevonden waarmee hij foto’s kan maken.

Met zijn nieuwe serie The Long Thing heeft hij zijn camera compleet aan de wilgen gehangen en ingeruild voor een kopieerapparaat. Het resultaat is een serie kleurrijke beelden, waarin je hier en daar stukjes van posters, foldertjes, elastiek, plakband, ruitjespapier en versnipperde documenten ziet. Het proces is helemaal analoog, vertelt de kunstenaar. Je zou het niet zeggen, maar eigenlijk was Alessandro op een kritiek punt in zijn onderzoek en werk als fotograaf, toen hij het kopieerapparaat ontdekte. Alle inspiratie was op, tot dit stukje kantoortechnologie hem te hulp schoot.

Alessandro heeft nu een hele serie foto’s gemaakt, of eigenlijk gewoon gescand. Het apparaat is natuurlijk een herkenbaar stukje gereedschap in de wereld van koffieautomaten, tl-balken en bureaustoelen. De kunstenaar vertelt dat hij aan de serie begon nadat hij het onafgewerkte en postume boek The Pale King van David Foster Wallace had gelezen. Dit verhaal gaat over een stel medewerkers van de Amerikaanse belastingdienst. De scanfoto’s van Alessandro geven die verveling, routine en automatisering van de werkplek weer.

Hoewel de serie is geïnspireerd op het extreem saaie kantoorleven, vindt Alessandro het vertellen van het verhaal niet het interessantste onderwerp in de fotografie. De kunstenaar vernietigt liever zijn beelden, door de figuratie tot iets abstracts te maken, waarmee hij het gebruikelijke proces van fotografie probeert te deconstrueren.