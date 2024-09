De fotograaf die mensen portretteert terwijl ze klaarkomen

De eerste fotoserie van de 24-jarige Duitse fotograaf Alina Oswald is meteen een gewaagde: de beelden zijn erotisch, ondanks dat er geen enkele blote borsten of billen te zien zijn. Wat je wél ziet, zijn de gezichten die mensen trekken op het moment dat ze een orgasme krijgen.



Het begon allemaal toen Oswald een orgasme van een vriend vastlegde, en vervolgens ook dat van haarzelf. Het bleef haar bezighouden – op feestjes en zelfs op haar werk raakte ze er maar niet over uitgepraat. “Ik kon het eigenlijk nergens anders meer over hebben,” vertelt Oswald aan Creators. Dat was gelijk een goede manier om nieuwe modellen te regelen. “Veel mensen waren geïnteresseerd in het project, en waren benieuwd hoe het zou zijn om voor de camera klaar te komen.”

Steeds meer mannen en vrouwen zagen het wel zitten om hun hoogtepunt door Oswald te laten fotograferen. Haar project Moments was geboren. “Ik heb al mijn energie in deze serie gestopt,” vertelt ze. Oswald bezocht de modellen in hun eigen huis, en nam een fles wijn mee om ervoor te zorgen dat er een ontspannen sfeer kon ontstaan. Ondertussen installeerde ze haar apparatuur.

“En dan was het tijd om te masturberen,” vertelt Oswald. Het proces verliep elke keer anders. De ene keer bleef ze erbij, en de andere keer verliet ze de kamer, om vlak voor het moment suprême weer terug te komen. Sommige modellen hadden wat hulp nodig, en namen iemand hun kamer in. Of ze keken porno. “Daarna lachen en praten we er samen over, blij en dankbaar voor de ervaring,” vertelt ze.

Met Moments hoopt Oswald de emoties vast te leggen die bij seksualiteit komen kijken. “De serie gaat niet alleen over erotiek. Het gaat ook over de manier waarop we tegen seksualiteit aankijken, hoe we dit onderwerp in de samenleving benaderen.” zegt ze. “Ik wil laten zien dat seksualiteit niet alleen lichamelijk is. Er is meer dan wat de pornoindustrie ons voorschotelt.”

Hoewel Oswald inmiddels ook bezig is met een nieuw project, is het einde van Moments voorlopig nog niet in zicht. “Er zijn nog zoveel mensen die ik zou willen vastleggen. Ik ben hier voorlopig nog niet klaar mee.”

Op de website van Alina Oswald vind je meer van haar werk.