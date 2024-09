De funky debuut-EP van Midas Hutch is de opkikker die je nu nodig hebt

​Aan het begin van de zomer vertelde Midas Hutch hoe zijn transitie van hiphop naar electro verliep. Nu is zijn eerste officiële wapenfeit hier. Zijn EP The High is precies wat we nodig hebben om niet massaal in een vervroegde winterdip te zakken. De zwoele, funky lijn van de eerder losgelaten singles Get Mine en titeltrack The High wordt dusdanig goed doorgetrokken op de EP, dat ik m’n meest kleurige shirt uit de kast wil trekken en in een tijdmachine richting de eighties wil springen om in een bar/dancing te vergeten dat ik in 1995 ben geboren.

De inspiratie voor de The High haalde hij onder andere bij Midnight Star, Alexander O’Neal en Kashif, en de vocalen op de EP worden geleverd door Maribelle, Bluey Robinson, Shakka en Mar. We kunnen wel blijven herhalen dat dit precies is wat je ziel nodig heeft in deze tijd van het jaar, maar je kunt het beste gewoon maar gaan luisteren.

