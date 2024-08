De Georgische club Bassiani wordt het nieuwe Berghain genoemd

Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, is net zoals het Berlijn uit de jaren negentig een stad met een recente oorlogsgeschiedenis. In de afgelopen 25 jaar was het land meerdere malen betrokken bij een oorlog, waardoor veel armoede ontstond. De jonge Georgische generatie in Tbilisi lijkt deze gebeurtenissen te willen vergeten door te dansen en zich volledig uit te leven in clubs, wat je terugziet in de groei van de lokale underground dance-scene. Zo gingen de afgelopen jaren club KHIDI en club Mtkvarze open en is er het homovriendelijke Café Gallery. Recentelijk heeft vooral Bassiani, een industriële club die onder een voetbalstadion gevestigd is, de stad op de kaart gezet. De club begon naam te maken binnen de wereldwijde house- en techno-scene nadat er steeds meer bekende dj’s speelden, zoals Nina Kraviz, Speedy J en John Talabot.

Lees verder op Noisey.