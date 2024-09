De groene hel die avocadokunst heet

Eén Amsterdamse avocado heeft je instagramfeed flink verziekt. En dat heb je allemaal te danken aan de culinaire snijkunstenaar Daniele Barresi, die in Italië zelfs de Michelangelo van de groente- en fruitafdeling wordt genoemd.

Zijn met de hand bewerkte hipstervrucht circuleerde op Instagram en dat werd uiteraard opgemerkt en afgemaakt. Barresi gaat ook graag met een mes meloenen en courgettes te lijf, maar dit keer liet hij al zijn creativiteit los op een halve avocado. Het resultaat? Een gedetailleerd bloemstukje.

Videos by VICE

Na Barresi is de stroom aan creatieve avocadosnijders en guacamoleprakkers niet meer te houden. Logisch ook, want we leven in een tijd waarin avocado’s meer viralpotentie dan antioxidanten bevatten. Hieronder een overzicht van de puinhopen:

Bekijk de website van Daniele Barresi voor meer van zijn snijkunstwerken.