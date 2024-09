De grootste draaikolk van Anish Kapoor is afgerond

Het Brooklyn Bridge Park in New York mag zich vandaag de dag een bijzonder bubbelbad rijker rekenen. Gisteren werd daar namelijk Descension geopend. Dat is niet zomaar een bubbelbad, maar eentje met een oneindige draaikolk die werd ontworpen door de Britse kunstenaar Anish Kapoor, die je ook wel kent van het zwartste zwart. Het bad is niet het eerste publieke kunstwerk van Kapoor en ook zeker niet zijn laatste. In september zal er een nogal glimmend werk van hem op het voorplein van Museum De Pont in Tilburg komen te staan.

Over Descension zei Kapoor tijdens de persopening: “We hebben dit werk niet zelf gemaakt.” Vervolgens wees hij naar een medewerker en zei hij, “Jesse daar heeft het gat gegraven en toen ontdekten we het.”

Videos by VICE

“Anish is altijd geïnteresseerd in de mythologie rondom een kunstwerk,” vertelt Nicholas Baume – directeur van het Public Art Fund en curator – in een verklaring aan Creators. “Hij houdt om te zoeken naar een verklaring voor waar het idee achter een kunstwerk vandaan komt. Het idee dat dit iets is wat er altijd al geweest is bijvoorbeeld.”

Eerder versies van Descension verschenen onder andere in India en Versailles. De versie in Brooklyn is wat transparanter van kleur. Volgens Baume suggereert dat “dat het een zijtak van de rivier is.” Dat is niet het enige dat anders is aan deze versie van het bubbelbad, “Het kunstwerk is fysiek sterker,” legt Baume uit. “De draaikolk is groter, de vibratie van de aarde is luider en de energie en kracht is duidelijker aanwezig.”

De opening is de aftrap van NYCxDESIGN en de viering van het jubileum van het Public Art Fund, dat veertig jaar kunstwerken van grote andere kunstenaars zoals Willem de Kooning, Barbara Kruger, Yayoi Kusama, Keith Haring en Jeff Koons toegankelijk voor publiek maakt. “Het feit dat het gratis is, doet er toe,” zei Kapoor. “Kunst maakt ons open en bevrijd ons in zekere zin, en dat je daar publiekelijke toegang tot hebt is geweldig.”

Tot 10 september kun je de draaikolk van Anish Kapoor in het Brooklyn Bridge Park bewonderen.