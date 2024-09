De grootste hondenmarkt van Zuid-Korea wordt gesloten

De grootste hondenvleesmarkt van Zuid-Korea wordt gesloten na protesten van activisten die tegen de controversiële markt zijn.

De markt zit in de Zuid-Koreaanse stad Seongnam. De honden zitten in kleine kooien en worden geslacht voor de ogen van klanten. Volgens The Independent werden de honden onder een gasbrander gehouden, geëlektrocuteerd, opgehangen en levend gekookt. Er werden jaarlijks 80.000 dieren geslacht. De markt was goed voor ongeveer een derde van al het hondenvlees dat verkocht werd in Zuid-Korea.

Ondanks dat het eten van hond normaal is in veel Aziatische landen, zijn er veel mensen die zich uitspreken tegen de verkoop en consumptie van het vlees, of tenminste proberen de erbarmelijke leefomstandigheden van de dieren te verbeteren.

Activisten van over de hele wereld trokken naar de markt om te protesteren tegen de wrede manier waarop de dieren worden behandeld. Hierdoor is het bestuur van Seongnam in gesprek gegaan met de verkopers om de verkoop van het vlees te stoppen.

Het bestuur van Seongnam heeft een deal gesloten met de kooplui om de verkoop van de dieren te stoppen en alle kooien en slachthuizen weg te halen.

Moran markt, foto door Kim Bartlett of Animal People, Inc..

De stad zal de verkopers financieel steunen, en ze helpen om hun winkels om te bouwen tot een ander soort markt.

Dr. Marilyn Kroplick, voorzitter van de dierenrechtengroep Defense of Animals zegt: “De sluiting van de meest beruchte hondenmarkt in Zuid-Korea is een schot in het hart van de hondenvleeshandel. Deze markt heeft het bloed van honderdduizenden honden doen vloeien. Dit is een stap in de goede richting in ons gevecht om de verschrikkelijke hondenvleeshandel te stoppen.”

Kroplick verwacht wel dat de verkopers hun hondenslachterijen gewoon verplaatsen naar elders. Defense of Animals zegt dat ze niet zullen rusten totdat hondenvlees voorgoed van het menu is verdwenen.