De harde waarheid over daten met een Steenbok

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld, als het op daten aankomt.

Steenbokken zijn aardetekens die je aandacht trekken met hun scherpe en duistere grappen vol sarcasme en ironie. Ze laten je gieren van het lachen wanneer ze de middelmatigheid van de wereld op de hak nemen, of mensen plagen met hun zwakke punten. Mensen met dit sterrenbeeld maken indruk met hun ernst en zelfverzekerdheid, maar verrassen je vervolgens compleet door met een vunzig grapje een einde te maken aan die serieuze sfeer die ze net zelf gecreëerd hebben. Als een mix van komisch getier, hard werken, en stoute grapjes je intrigeert, dan zou daten met een Steenbok wel eens een heel goed idee kunnen zijn.

Als je een Steenbok mee op date neemt is het niet verstandig om een nieuw restaurant uit te kiezen. Steenbokken worden aangestuurd door Saturnus – een planeet die staat voor structuur en oudheid – dus ga voor een tijdloze plek, zoals een klassiek restaurant of een bekende bar, of kies een locatie met een rijke geschiedenis zoals een park of een museum. Als het gesprek over werk gaat, vertel dan een verhaal over de grote, uitdagende projecten waar je mee bezig bent. Niemand wordt sneller door een Steenbok bewonderd dan een harde werker met verantwoordelijkheden, die met druk om kan gaan, maar ook rust inlast wanneer dat nodig is.

Wat betreft je outfit voor jullie date: houd in je achterhoofd dat Steenbokken er zeker van willen zijn dat je je zaakjes op orde hebt. Trek op een doordeweekse dag dus je mooiste werkkleding aan, of ga voor een andere strak gesneden outfit. Om indruk te maken op een Steenbok is het belangrijk dat je laat zien dat je je naar iedere situatie weet te kleden. Als jullie uit eten gaan, kies dan voor iets meer formeels, en gaan jullie wat drinken, dan is stijlvol zwart een goed idee. Trek vooral nooit onverzorgd uitziende kleren aan, en draag sowieso geen kledingstukken waar gaten of scheuren in zitten.

Bereid je ook maar vast voor op de merkwaardige manier waarop Steenbokken flirten. Vinden ze je leuk, dan is de kans groot dat ze zich tijdens de date op een gegeven moment nogal mallotig gaan gedragen of schuine moppen beginnen te tappen. Het contrast tussen hun kinderachtige gevoel voor humor en de manier waarop Steenbokken zichzelf zo vermoeiend serieus nemen is verwarrend. Niemand begrijpt het! Maar voor Steenbokken is dit dé manier om je te laten lachen. Zo willen ze op subtiele wijze laten merken dat ze je blij willen maken, en als meer beschouwen dan simpelweg een nieuwe connectie in hun uitgebreide professionele netwerk. Als je een Steenbok voor je wilt winnen is het van groot belang dat je gevatte comebacks klaar hebt om af te vuren – ze zullen de Steenbok recht in het hart raken, alsof ze door Cupido zelf zijn geschoten.

Steenbokken staan bekend als harde werkers, maar ze hebben ook de reputatie dat ze stiekem een beetje gek zijn. Ze worden aangestuurd door Saturnus, een planeet die dikwijls wordt bestempeld als een door regeltjes geobsedeerde koppigaard. Mensen vergeten vaak alleen dat Saturnus in het oude Rome werd gevierd met een carnaval-achtig feest, waarbij het allemaal ging om het breken van de regels en het omdraaien van de rollen. Tijdens het Saturnalia-festival hoefde niemand te werken, werden sociale regels versoepeld, en hadden mensen de vrijheid om te doen en zeggen wat ze wilden. Op eenzelfde manier compenseren Steenbokken hun harde werk met hard feesten. Op straat houden ze zich het liefst aan alle regels, maar tussen de lakens hebben ze er juist lak aan en gaan ze helemaal los. Seks is namelijk een van de zeldzame gelegenheden waarbij Steenbokken zich vrij genoeg voelen om zich te laten gaan. Het is dus heel belangrijk om niet veroordelend te zijn als ze hun geheime fantasieën aan je vertellen.

Als je het geluk hebt dat jij en je Steenbok verliefd op elkaar zijn, zal je enorm profiteren van het feit dat ze als partner altijd blijven werken aan jullie relatie. Als je vaak blijft slapen kopen ze een tandenborstel voor je, ze vinden het geweldig om te helpen met karweitjes, en ze zullen uren besteden aan het geven van het beste carrièreadvies. Als een Steenbok van je houdt, staan ze voor de volle honderd procent achter je en zijn ze bereid om net zo hard te werken aan jouw successen als die van henzelf.

Het moeilijkste aan daten met een Steenbok is ze laten inzien dat er meer komt kijken bij romantiek en intimiteit dan de baas spelen. Saturnus, de planeet van regels, verantwoordelijkheid en structuur, kan een Steenbok op dit vlak soms op een dwaalspoor zetten. Steenbokken komen in de problemen door dingen te zeggen als “stel je niet aan” of “leer er mee leven.” Want zelfs als deze uitspraken kloppen, werken ze niet echt goed in situaties waarin juist empathie of gevoeligheid nodig is. Steenbokken moeten vaak nog leren dat het soms beter werkt om te vertellen over die ene keer dat zij net zo’n probleem hadden, of je gerust te stellen door te zeggen dat alles goed komt.

Ben je van plan om het uit te maken met een Steenbok, bereid je dan voor op een waslijst met verwijten. Om met de situatie te kunnen dealen hebben deze aardetekens de neiging om te vertellen wat er allemaal mis met jou is, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen fouten. Ze zullen elk klein kritiekpunt verdedigen door te beweren dat ze zo uitgeput zijn door werk, dat ze aan het einde van de dag gewoon niet de puf hebben om jou te geven wat je nodig hebt. Het beste wat jij dan kunt doen, is duidelijk uitleggen dat werk geen excuus is om menselijk fatsoen of emotionele intimiteit te verwaarlozen, en dat je ze ontslaat als partner.

Als je een lange relatie hebt met een Steenbok, maak er dan een gewoonte van om samen klusjes te doen, zelfs als je nog niet samenwoont – dit vinden ze ontzettend innemend. Word goed in het luisteren naar hun geratel over werk, en speel in op het unieke gevoel voor humor dat hen helpt om wat losser te worden. Geniet ervan dat jullie je samen proberen te ontwikkelen. Er zijn maar weinig dingen zo geweldig als het besef dat een hardwerkende Steenbok je steunt in het leven en de liefde.