De harige vrouwen van Geertje Geertsma geven borstvoeding aan borstelige wezentjes

Vrouwen met lange verwilderde lokken en harige armen en benen zijn kenmerkend voor de tekeningen en schilderijen van Geertje Geertsma. De mensfiguren lijken door die explosies van haar wel een beetje op dieren, met schattige babydiertjes in hun armen. Op deze manier laat Geertje de onderdrukte natuur van dieren zien. Of eigenlijk, ze herinnert ons eraan dat we nog altijd gewoon dier zijn.

Door de manier waarop Geertje vrouwen afbeeldt, breekt ze met de sociale vooroordelen over schoonheid, die voorkomen dat vrouwen zichzelf vrij kunnen uiten; zowel mondeling als fysiek. “Zolang er ergens op de wereld sprake is van verkrachting, mishandeling, een gedwongen huwelijk, ongelijke beloning of seksisme van welke aard dan ook, trek ik mij dat als vrouw en als mens persoonlijk aan,” zei Geertje in een eerder interview met Creators.

Haar werk kan je een ongemakkelijk gevoel geven, of misschien roept het wel een soort afkeer op. Dat kan allemaal. Maar wat je niet kunt ontkennen, is dat het vloeibare lijnenspel dat ze gebruikt heel fascinerend is om naar te kijken.

Het is niet helemaal duidelijk wat de kunstenaar precies wil onderzoeken in haar werk, of wat de uiteindelijke gevolgen daarvan zijn. Maar dit geeft de kijker juist de ruimte om zich er verder in te verdiepen.

Hieronder is meer werk van Geertje Geertsma te zien:

Dit artikel verscheen eerder op Vice Mexico