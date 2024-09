De hectiek van de rode loper op de MTV Awards

Gisterenavond was de uitreiking van de MTV Awards in Rotterdam. In Ahoy werd twee uur lang veel en hard gegild om de aanwezigheid van The Weeknd, Shawn Mendes en Bruno Mars. Maar een paar uur daarvoor ging het er ook al vrij hysterisch aan toe: toen de beroemdheden arriveerden in het nederige Nederland. Aan weerszijden van de rode loper stonden kuddes fotografen op stoelen voor de beste foto en cameraploegen met hun microfoons te zwaaien. En dat niet alleen, er waren ook fans toegestaan die als een malle om aandacht vroegen. Noisey stuurde fotograaf Bibian Bingen om gifjes te maken van de gezellige chaos die het werd met Afrojack die zijn tong naar haar uitsteekt en Winnie Harlow die een dansje voor haar doet.

