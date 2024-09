De hort op met Jessy Lanza

Breng jij je druilerige woensdagmiddag weleens door in een grimmig overdekt winkelcentrum, naarstig opzoek naar wat koopjes uit de huis-aan-huisfolder? Dan zou het zomaar kunnen dat je je gestamel en geslenter terughoort in een liedje van Jessy Lanza. De Canadees samplet alles wat los en vast zit, of dat nou enge stemmetjes zijn uit een youtube-video of de romantische herrie van een drukke straat is. We volgen Lanza terwijl ze ons vertelt over hoe het is om zich staande te houden tussen alle mannen in de muziekwereld, haar obsessie voor DJ Spinn & DJ Rashad en sla, sla, sla, wortel, sla, sla. Dat laatste snap je wel wanneer je de video ziet.