De hypocrisie van voetbalanalisten die de handen ineen slaan tegen homogeweld

Afgelopen zaterdag werden in Arnhem twee mannen, die het in hun hoofd hadden gehaald om hand in hand over straat te lopen, in elkaar geslagen door een groepje jongens. Daar kwam onder meer een betonschaar aan te pas, want als je op zaterdagavond toch al met een betonschaar over straat aan het sjouwen bent, is het bijna zonde om dat ding niet te gebruiken om iemand de tanden uit de bek te slaan. Zoiets moeten die jongens althans hebben gedacht.

Als reactie op de mishandeling riep journaliste Barbara Barend alle mannen (hetero en homo) in het hele land op om ook hand in hand over straat te gaan, om zo te laten zien dat het heel normaal is als twee mannen hand in hand over straat lopen, en niet bijvoorbeeld een reden om die mannen te bewerken met een betonschaar.

De oproep van Barend werd breed opgepikt. Alexander Pechtold en Wouter Koolmees liepen hand in hand over het Binnenhof, en een hele rits bekende en minder bekende Nederlanders volgden hun voorbeeld. Zelfs de presentatoren van voetbalprogramma Voetbal Inside sloten hun uitzending gisteren hand in hand af, in een zelden vertoonde vlaag van hypocrisie.

De presentatoren van Voetbal Inside, Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, hebben de afgelopen jaren namelijk zelden een kans laten liggen om te benadrukken dat homoseksualiteit allesbehalve normaal is, door er aan de lopende band grappen over te maken. Kijk maar:

In 2013 zei Van der Gijp in het programma dat de discussie over homoseksualiteit in het voetbal onzin is. “Er zijn gewoon weinig homofiele voetballers. Er zullen er wel een of twee zijn, maar voetbal is geen sport voor homo’s,” zei Van der Gijp destijds. Volgens hem worden homo’s liever kapper. Johan Derksen kon zich in die uitspraak wel vinden. Hij vond zelfs dat homo’s dit soort opmerkingen over zichzelf afroepen, door een evenement als de Gay Pride, dat hij typeerde als “een bloemencorso” van “heren met een veer in hun reet.”

Die mening, dat homo’s negatieve reacties op hun geaardheid over zichzelf afroepen, wordt breed gedragen binnen Voetbal Inside. René van der Gijp noemde tijdens een andere gelegenheid de Gay Pride “geen reclame voor die homo’s.”

Het idee dat homo zijn prima is, zolang je maar normaal doet en niet in een gouden string op een boot gaat staan dansen, hoor je vaker op voetbaltribunes, in kantines en in de internetcomments op artikelen over LHBT-onderwerpen. Volgens de mannen van Voetbal Inside zijn mannen die hand in hand lopen dus wel normaal, getuige hun steunbetuiging van gisteravond, maar “heren met een veer in hun reet” die op een boot staan te dansen niet. Maar hoe zit het dan met mensen die dat laatste tóch doen? Is het wel oké om hen met een betonschaar te bewerken?

Natuurlijk zullen de presentatoren van Voetbal Inside zeggen dat dit niet zo is – en ze zullen dat ook wel menen – maar ze brengen op deze manier wel een onderscheid aan in wat volgens hen ‘normaal’ gedrag is voor homo’s. De grens van het normale ligt blijkbaar ergens tussen handjes vasthouden en de Gay Pride. Wat de consequenties zijn voor mensen die de grens van het normale overschrijden, dat mag de kijker zelf invullen. Maar wat die consequenties ook zijn, als we Derksen op zijn eerdere uitspraken moeten geloven roepen excentrieke homo’s die toch een beetje over zichzelf af.

Dat is natuurlijk gelul, maar het past wel binnen de populariteit van het normaal doen. De VVD won de verkiezingen met precies die twee woorden als slogan. Hier wringt ook de oproep aan hetero’s om hand in hand te lopen, om zo te laten zien dat dit normaal is. Het gaat er namelijk helemaal niet om dat je mannen die hand in hand lopen niet in elkaar moet slaan, omdat hand in hand lopen heel normaal is. De boodschap zou moeten zijn dat het geen ene reet uitmaakt wat jij of ik of wie dan ook allemaal wel of niet normaal vindt, en dat iedereen lekker zo abnormaal mogelijk zou moeten doen als-ie zelf wil, zolang-ie zich daarbij aan de wet houdt.

Als ze echt een statement willen maken, stel ik voor dat Alexander Pechtold, Wouter Koolmees, Johan Derksen en René van der Gijp morgen op een bootje de Hofvijver opvaren, gekleed in gouden glitterstrings. Want fuck normaal doen.