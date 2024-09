De ‘iTunes voor pijpbeurten’ is vandaag gelanceerd

Beeld: CamSoda

Als het aankomt op technologische innovatie, hoef je niet veel verder te kijken dan de pornoindustrie. Als eeuwige early adopter van nieuwe technologie, is de pornoindustrie een pionier in alles van e-commerce tot videostreaming. Het is dus logisch dat de industrie weer voorop loopt bij de nieuwste techrevoluties: VR en de internet of things.

VR-seks, pijprobots en internetverbonden dildo’s zijn ondertussen oud nieuws, maar CamSoda, een webcamplatform, wil de twee technologieën combineren in BlowCast – een virtuele, on-demand pijpmarktplaats.

Via BlowCast kunnen gebruikers een gesimuleerde pijpbeurt kopen van tientallen professionele en amateurcamgirls. Het werkt als volgt: als een camgirl geïnteresseerd is in het aanbieden van een gesimuleerde pijpbeurt, dan krijgt ze een Kiiroo Pearl, een vibrerende dildo met sensoren erin, die gemaakt wordt door het Nederlandse teledildonicsbedijf Kiiroo. CamSoda verzamelt de data van de pijpbeurt en uploadt de data naar een database op BlowCast. Gebruikers kunnen dan een pijpbeurt uitkiezen op basis van het model en gebruikersreviews.

De gebruiker moet hiervoor wel een “sleeve” hebben, in feite gewoon een high tech Fleshlight die verbonden is aan het internet. De sleeve downloadt de data van de site en repliceert de pijpbeurt in de sleeve. Als deze gepaard wordt met een videofeed, simuleert het de ervaring van een pijpbeurt van het gekozen model.

Hoewel dit in theorie fantastisch klinkt, zijn er wat technische beren op de virtuele pijpweg.

“Het voelt niet als echte seks met iemand, maar het is wel het beste wat er nu is,” vertelt CamSoda-baas Daron Lundeen aan Motherboard. “Het brengt wel over wat er gebeurt, dus je voelt wel precies wat de meisjes doen bij het apparaat.”

Maar hoe zit het met beveiliging bij de apparaten? Hackers hebben aangetoond dat bestaande teledildonics bijzonder gevoelig zijn voor ongewenste toegang door derden. Dat is niet alleen invasief voor je privacy, maar zou ook fysiek gevaar kunnen opleveren als de hackers toegang krijgen tot de motoren in de sleeve om je gevoelige delen.

In het geval van BlowCast worden de apparaten gehost via het Kiiroo-netwerk. Lundeen zegt dat de beide bedrijven een hoop discussies hebben gehad over de beveiliging van gebruikers.

“Aan de CamSoda-kant doen we een hoop om onze gebruikers te beschermen, maar het apparaat gebruikt Kiiroo’s netwerk. we moeten dus vertrouwen dat zij hun apparaten goed beheren,” zei Lundeen. “Maar je kan een nieuwe technologie niet niet aanbieden omdat je bang bent dat er hackers zijn.”

Voorbij mogelijke beveiligingsproblemen, zien Lundeen en zijn collega’s bij CamSoda BlowCast als het topje van de ijsberg als het aankomt op virtuele seks. Als een camgirl in het bezit is van een van de dildo’s van CamSoda en de gebruiker een sleeve heeft, kan het pijpen ook in realtime plaatsvinden, in plaats van een vooraf opgenomen pijpbeurt uit het BlowCast-archief.

Lundeen hoopt dat naar mate meer mensen de dienst beginnen te gebruiken, non-professionals ook gesimuleerde pijpbeurten zullen opnemen. Gewoon als opkikkertje voor hun ego.

“Er bestaan een hoop mensen die nieuwsgierig zijn naar hoe goed ze zijn,” vertelde Lundeen. “Wij versturen een opnameapparaat aan iedereen die een pijpbeurt wil uploaden. Dit zijn echte mensen die een echte virtuele sekservaring krijgen.”

Volgens Lundeen kunnen mensen BlowCast in de toekomst gebruiken voor veilige seksuele verkenning. Hij voorziet een soort virtuele glory hole waarbij de bron van de gesimuleerde pijpbeurt niet bekend is bij de gebruiker – het zou een man kunnen zijn, een vrouw, of iemand die zich niet met saaie binaire genders identificeert.

Voorlopig biedt BlowCast alleen gesimuleerde pijpbeurten van 50 verschillende vrouwelijke modellen die bij CamSoda werken. Als een klant $250 heeft om uit te geven aan de sleeve, dan kunnen ze al deze pijpbeurten 30 dagen lang gratis uitproberen. Daarna zullen alle pijpbeurten elk $1 kosten.

