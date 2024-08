De kleinste voetbalclub van Nederland speelt al bijna twee jaar geen wedstrijden meer

Soms verandert het veld dankzij een flinke hoosbui in een zompig moeras, maar vaak genoeg zijn er simpelweg niet genoeg voetballers om een elftal bij elkaar te rapen. Dat kan goed uitkomen, omdat je met een flinke kater van de vorige dag in je bed ligt te rotten. Maar in het Gelderse dorpje Laag-Soeren gaat het voetbal al anderhalf jaar niet meer door. De voetballers van SCS Laag-Soeren kunnen alleen nog maar dromen van competitievoetbal.



De club uit het piepkleine plaatsje krijgt het maar niet voor elkaar om een elftal op de been te brengen. Ze hebben te weinig spelers, één veld en wat oude voetballen. Toch trainen ze elke week stug door en blijft SCS vechten voor hun bestaan. VICE Sports ging daarom afgelopen dinsdag eens langs tijdens een trainingsavond in het dorpje.

Alle foto’s door Ryan Oosterling.

Eén voor één druppelen voetballers binnen. Allemaal komen ze oorspronkelijk uit het dorp Laag-Soeren. Trainer Edwin is er vandaag niet, maar toch zijn er een man of tien op komen dagen. Veel meer spelers heeft het team ook niet. “We hebben bijna meer bestuursleden dan voetballers,” lacht iemand.

“Als we helemaal compleet zijn, zijn we met een man of veertien,” vertelt bestuurslid Remko. “Maar dat is op dit niveau niet genoeg voor de competitie. Er zijn altijd wel mensen geblesseerd of een weekendje weg.”

Vanavond trainen ze op de voorkant van het veld. “Omdat we geen wedstrijden meer spelen, heeft de gemeente ons gevraagd om elke keer op een ander deel van het veld te trainen. Dat is beter voor het gras,” vertelt Remko me.

In het seizoen 2015/16 speelde SCS haar laatste officiële wedstrijd. Het gebeurde dat jaar al regelmatig dat ze geen elftal bij elkaar konden rapen. Soms hadden ze elf man op papier, maar stonden er negen man in het veld. “Dan waren er twee te laat na een lange zaterdagavond. Toen was het eigenlijk al niet meer te doen om genoeg spelers bij elkaar te krijgen,” zegt een van de voetballers.



“Samen met het elftal besloten we toen om ons niet opnieuw in te schrijven voor de competitie,” vertelt Remko. Tot overmaat van ramp mocht SCS ook geen lid meer blijven van de KNVB. Dit voelde een beetje als een trap na. Een paar leden, die als scheidsrechter actief waren, vertrokken hierdoor ook nog eens naar een andere vereniging. Anders mochten ze niet meer fluiten.

Toch gaat de voetbalvereniging maar door. Een deel van het dorp trekt elke dinsdagavond hun voetbalschoenen aan om op de velden in Laag-Soeren een balletje te trappen. Een paar jongens spelen wel wedstrijden bij een andere vereniging in de buurt, maar ze komen nog graag elke week bij SCS voetballen. “Het is gewoon een soort wekelijkse reünie,” legt voetballer Hans uit, terwijl de rest van zijn team aan een afwerkoefening bezig is. De ballen zien er wat versleten uit. “We zoeken nog een balsponsor inderdaad,” grijnst Remko.

Sommige jongens vinden het wel best zonder wedstrijden, maar de club blijft vurig hopen op een doorstart in de competitie. De kantine-inkomsten in het weekend zijn weggevallen en de leden betalen een iets lagere contributie dan normaal. “We maken natuurlijk verlies. De huur van het veld en de veldverlichting kosten nogal wat,” zegt Remko. Het bestuur probeert clubs in de buurt warm te maken om het hoofdveld te gebruiken en dan dus ook de huurkosten op zich te nemen, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt.

Tot voor kort werden er elke week verse lijnen getrokken op het veld, maar ook daar zijn ze mee gestopt. “We hoopten dat we misschien snel aan de bak konden in de competitie of anders tenminste een oefenwedstrijd zouden spelen, maar zelfs een vriendschappelijk potje zat er tot nu toe niet in,” zegt iemand.

Het moderne clubhuis van SCS.

SCS deelt hun clubhuis met de volleybalclub, de muziekvereniging en de lokale basisschool. Toch is er geen jeugdteam. “Op de school zitten maar 19 kinderen en de jeugd die graag een balletje trapt, voetbalt bij andere clubs in de regio,” zegt Remko. Er werden zelfs nog krantenadvertenties geplaatst om jeugdleden aan te trekken. Dat leverde toen wel twee nieuwe leden op, maar een paar jaar later hadden ze opnieuw te weinig.

Tegenover het verrassend moderne clubhuis staat wel een gloednieuwe woonwijk. Dit is gelijk ook de grote hoop van de club volgens Remko. “Daar moeten nog 25 huizen verkocht worden. We hopen stiekem dat we daar nog wel wat leden vandaan kunnen halen.”

Vanavond staat er – ondanks alle tegenslagen – toch een klein groepje te trainen op het verrassend mooie hoofdveld. De sfeer is goed en misschien gaan ze zelfs nog wel een oefenwedstrijdje spelen. En volgend jaar? Dan zien ze wel weer verder.

Het zal pijnlijk zijn voor het dorp als de club wordt opgeheven en dat willen ze koste wat het kost voorkomen. SCS blijft voetballen, zolang de financiën het toestaan. “We gaan gewoon door tot er nog honderd euro over is,” lacht iemand nog tegen het einde van de training. “Dan drinken we daarvan met z’n allen een paar biertjes in het café.”

Dit is een verhaal uit De Vierde Helft , een serie van VICE Sports over amateurvoetbal in Nederland. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

