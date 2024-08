Apple maakt het eindelijk weer mogelijk om iMacs te upgraden

Tot eerder deze maand had ik voor het laatst een nieuwe computer gekocht in 2010. Ik heb nooit een iMac gehad, maar het feit dat de 21,5 inch-versie eindelijk upgradebaar RAM heeft, trok me over de streep. Mijn computertje met 32GB RAM kwam vrijdag per post aan, en ik stond te popelen om een doe-het-zelf-upgrade te doen. Totdat ik deze video van YouTuber Quinn Nelson zag. Nu voel ik me een sukkel.

Nelson heeft me op iedere mogelijke manier overtroffen. Hij heeft een gemiddelde 27 inch iMac volledig gestript, en herbouwd tot de krachtigste iMac ooit met onderdelen van andere leveranciers. Nelson verving de standaard CPU van de iMac met een Intel i7, gooide er een 2TB SSD tegenaan en stopte er vervolgens 64GB RAM in. Hij zei dat de onderdelen hem in totaal ruim € 3000 kostten – nogal wat – maar dat is nog altijd bijna € 2000 minder dan een computer met dezelfde specs die je direct van Apple koopt (ongeveer € 5000). Voor alle duidelijkheid: Nelson zei dat dezelfde specs ook mogelijk zijn met een basismodel, maar hij wist eerst niet zeker of de koeling van de CPU hetzelfde zijn in het basismodel en het model uit de middenmoot. Dat blijkt wel zo te zijn.

