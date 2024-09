De laatste knokpartij van vechtersbaas Peter Aerts

De ‘Lumberjack’ Peter Aerts vecht namelijk zijn laatste wedstrijd, als afscheid van een lange en nogal succesvolle carrière als vechtersbaas. Eerder deze week spraken we Peter Aerts nog in Enschede over New Kids, Badr Hari en Las Vegas en blikten we vooruit op de wedstrijd. Vandaag is het zover.

Vanmiddag maakt hij in Almere officieel een einde aan zijn loopbaan als vechter. Aerts staat daar tegenover de Oekraïense Tsotne Rogava en is van plan niet veel van hem heel te laten.

Videos by VICE

Alle foto’s door NEW DAY Studio

Aerts zette stapels kampioenschappen op zijn naam, en werd een wereldberoemde kickbokslegende. Ter ere van zijn pensioen maakte NEW DAY Studio een korte film over de kickbokser, waarin ze hem volgden tijdens zijn eigen training en die van zijn pupil. Aerts vertelt in een slecht verlichte sportschool gevuld met trofeeën over zijn verleden en bikkelharde mentaliteit, terwijl hij laat zien dat hij ook op 46-jarige leeftijd nog angstaanjagend goed in vorm is.

Bekijk Aerts en de foto’s die ze erbij maakten hieronder:

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.