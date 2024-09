De mannetjes van Daan Botlek dwalen rond in een wereld van ketamine en wiskunde

“Eens in de zoveel tijd maak ik even een tekening als ik geld nodig heb,” zegt Daan Botlek. Met zijn tekeningen van witte mannetjes met kleurrijke attributen – die allemaal een gekke titel dragen – financiert hij zijn zwervende kunstenaarsbestaan. “Ik zie het kunstenaarschap meer als een manier van leven, niet als een beroep.”

Met de serie Diorama Obscura gunt hij zichzelf meer vrijheden dan tien jaar geleden, toen hij het zichzelf niet toestond om met kleur of popcultuur aan de haal te gaan. “Ik ben met deze serie begonnen als anti-stijl,” vertelt hij. “Ik zie het nog steeds niet als een stijl, maar het is herkenbaar. Als het een stijl zou zijn, zouden mensen ook kunnen vragen of ik een kat zou kunnen tekenen. Dat kan dus niet.” Diorama Obscura bestaat tot nu toe uit negen tekeningen, en afhankelijk van de financiële situatie van Daan Botlek zullen er meer bij komen.

Travelling without moving

De tekeningen van Botlek beginnen met een potloodschets van een wit mannetje, die een bepaalde handeling uitvoert. Zelf weet hij vaak ook niet wat die handeling precies is als hij begint. Dan krijgt het mensje gezelschap van dingen als rotsen, stenen en touw. “Geometrisch zet ik het uit en dan kan ik alle andere elementen erbij gooien en een beetje gaan puzzelen met hoe het in balans komt.”



Zijn titels zijn vaak nogal willekeurig. Zo is Flyin’ Brian Tree Service gebaseerd op een Amerikaans snoeibedrijf. “Het figuur leek te paragliden en ik begon daarop te googelen, en uiteindelijk kwam ik bij een bedrijfje dat zo heette en dat vond ik gewoon een mooie naam,” vertelt Botlek. En de naam K-hole String Theory komt inderdaad van een ketaminetrip, “omdat de lijn waarin de figuur zweeft eindeloos rond gaat.”

Flyin’ Brian Tree Service

K-hole String Theory

“Ik ga nogal van de hak op de tak hè,” vraagt Botlek. Dat klopt wel. “Ik heb dat vaker. Ik heb óf helemaal geen concentratie of juist hyperconcentratie,” legt hij uit. Dat zorgt ervoor dat hij dagen van twaalf tot veertien uur maakt. “Als een onderbreking te lang duurt, heb ik er geen zin meer in.” Daarom werkt Botlek aan één stuk door en is hij zo’n vier à vijf dagen bezig met een tekening.



Filosoferen over kunst vindt hij misschien wel het leukste aan wat hij doet. “Het is de mooiste manier om dingen te onderzoeken, om mijn leven invulling te geven. Ik zie het niet als werk. Maar we moeten allemaal wat doen. Ik maak tekeningen en mensen willen het kopen.”

The Submarine Molecule

Pythagoras Copper Twist

Thunder Squid Diorama

Gauchos without Lazurite

Catching a Flamingo

