De mooiste t-shirts waren die van Horst

Zoals elk jaar begint het festivalseizoen begin mei vorm te krijgen. Als een soort voorproefje van de zomer, een test waarbij wij allemaal uit onze winterslaap komen om te genieten van het feest, onze gedachten af te leiden van de min of meer schrijnende toestanden die zich in onze samenleving voordoen en om te pronken met onze laatste knappe vondsten die we in tweedehandswinkel of op Vinted hebben gevonden.

Terwijl iedereen zijn ogen gericht hield op de kroning van Zijne Majesteit King Charles III, vond de echte rode loper plaats aan de andere kant van het Kanaal, meer bepaald in Vilvoorde, in het kader van het Horst Festival op het voormalige militaire terrein ASIAT. In plaats van ons te focussen op de outfits waarover sommigen zich oneindig lang hun kop hebben gebroken om er iets speciaals van te maken, hebben we onze aandacht gericht op de t-shirts die tijdens deze editie werden gedragen. Sommige doen je eruitzien als een absolute nerd terwijl anderen eerder beloond worden met een “Wow, dat is echt een cool shirt”. Alleen jullie kunnen dat risico nemen, zolang je de klassieke effen Uniqlo of Primark crop-top thuislaat.

Arthur, die het simpel houdt: “Ik vond dit shirt in een kringloopwinkel. Waarom heb ik het vandaag gedragen? Ik weet het niet, meer inspiratie had ik niet. Ik denk dat de boodschap vrij eenvoudig en cool is. Als ik het kan gebruiken om mensen te vertellen dat ze gezond moeten eten, is dat al iets.”

Kim, die aan het werken is: “Ik ben bezig om ervoor te zorgen dat het festival proper is. Heb je niet gezien dat dit een ecofest t-shirt is? Het design is best goed. Hier, neem een foto met de poster zodat de regels goed zichtbaar zijn.”

Antoine, die het niet te ver wil pushen: “Ik heb net een hels weekend achter de rug. Gisteren en vandaag heb ik foto’s gemaakt voor het festival. Ik zou morgen ook feesten, maar uiteindelijk denk ik dat ik het opgeef en naar de zee ga. Het is niet alsof we niet genoeg feesten. Dit is een shirt dat ik zelf heb ontworpen. Moest je interesse hebben zijn ze te koop bij Lovestore.”

Nina, die campagne voert voor heel kleine, coole t-shirts: “Ik vond die op een kleine markt in Thailand. Het is heel klein, heel cool, en in feite ideaal voor feestjes.”

Simon, die al komt sinds de allereerste editie van Horst: “Dit? Ik weet niet eens waar het vandaan komt om eerlijk te zijn. Het is een ‘thee’ shirt dat iemand bij mij thuis heeft achtergelaten na een feestje, ik vond het toen ik aan het opruimen was en heb het sindsdien bewaard. Grappig dat je er een foto van maakt, we hadden het er net over.”

Remco, die naast Simon stond: “Er staat niet echt een bepaalde boodschap op mijn shirt, het is gewoon een skateshirt.”

Timor, fan van een vroegere ster: “Wat een speler was Emile Mpenza. Wat, weet je dat niet? Je bent geen Belg, nee?”

Redouane, die ons van een faillissement redt: “Hoeveel betaal je me om deze foto op je media te zetten? Nee, maak je geen zorgen, het is graag gedaan.”

Judith, die fan is van Björk en haar gezicht verbergt: “Is het raar als ik je vraag om enkel een foto van mijn buste te maken en niet van mijn hoofd?”

Maarten, die met soep komt: “Het is een cadeau van mijn vrouw, ze weet dat ik dol ben op ramen. We gaan naar Japan voor onze huwelijksreis, dit past gewoon in het thema.”

Onbekende, die zich in mysterie verhult: “Je wilt weten of dat mijn eigen kont op de foto is, niet? Kijk, we houden het een geheim.”

Jeroen, die de merch showt: “De elektronische muziekscene is de laatste jaren enorm veranderd. Ik kom uit Antwerpen en daar zijn veel clubs die elk jaar openen en sluiten. Dit is een restje van BAGGER, dat was een vette club die een paar jaar geleden moest sluiten.”

Leila en Jasmine, die als vrijwilligers werken: “Dit zijn echt coole shirts voor het Collective Care awareness team. Kun je een foto maken met de twee schoorstenen op de achtergrond? Ziet er best professioneel uit zo.”

Triss, die zich de koningin van de dansvloer waant: “Ik hou ervan om op de foto te gaan. In feite, hier, kun je de pose vasthouden zodat ik mijn vriend kan vragen een foto van ons te maken terwijl jij een foto van mij maakt. Snap je wat ik bedoel?”

Pierre, die zijn liefde voor muziek deelt: “We hebben zelfstandigheid nodig in dit leven. Trouwens, als ik een shout-out kan maken: mijn maat Thaïs doet downtempo, check haar profiel.”

Tobias, een zelfverklaarde digpro: “Ik heb dit shirt eigenlijk per toeval gekocht in een tweedehandswinkel. Ik ben online gaan kijken wie het was, hij is een Duitse rapper.”

Charly, die het hele weekend van zijn neus maakt: “Je hebt de beste persoon gevonden om zijn shirt te laten zien, heb je de achterkant ook vastgelegd?”

Zijn maten: “Fucking hell, hij gaat ons de hele dag vertellen dat hij op de foto is gegaan voor een serie op VICE. Merci ze.”

Bjorn, die campagne voert voor de liefde: “Zou je toevallig niet op mij verliefd willen worden?”

