De MUNCHIES Guide voor drank naar binnen smokkelen op een festival

De komende drie maanden gaat waarschijnlijk de helft van je zuur verdiende centen op aan festivals waar je met ongewassen haren de gelukkigste momenten van het jaar beleeft op het ritme van concerten, selfies en relaties voor één nacht. Maar je gaat vooral veel dorst hebben.

Om je vaste routine tussen het aansluiten in de rij voor de bar en weer als achterste in de rij voor de wc’s een beetje te doorbreken, en ook om wat meer doekoe in je portemonnee over te houden, hebben we de beste trucs verzameld om op een discrete manier je eigen drank naar binnen te smokkelen.

Niet alleen is festivalbier duur en smaakloos, je vraagt je ook vaak af of je niet wordt misleid met aangelengd bier. Daarom is het tijd dat we onze blaas plezieren met bier dat met recht bier genoemd kan worden. Voor deze truc heb je een blikje frisdrank, een mes en een blikje lekker bier nodig. Snij de onderkant van de frisdrank – het is verstandig om het blikje eerst leeg te drinken – en schuif het blikje gedeeltelijk over het biertje. Het idee is dat je de bewakers nonchalant passeert met de frisdrank in je hand.

Een fles alcohol verstoppen in een uitgehold brood is de beste ontdekking sinds de mensheid flessen drank in potten asperges leeggoot. Steek het brood in een tas met een pakje Ardenneham en een pot augurken, en de bewaking denkt dat hij te maken heeft met een gastronoom die eten serieus neemt.

In werkelijkheid heeft hij te maken met een drinker voor wie een kopstoot heilig is.En de volgende is voor meisjes die al jaren oude kassabonnen, lippenstiften, tampons en hun telefoon op de bodem van hun handtas meezeulen. Dit is namelijk de perfecte dekmantel voor een kartonnen wijnpak met tap. Het is wel oppassen geblazen als je wijn drinkt tussen een bierdrinkende menigte. Je valt op, snob.

Deze bedriegtechniek combineert de frisheid van een druif met de zoetheid van een drank naar keuze, die je vooraf injecteert in de vrucht. Het enige nadeel van deze verder ingenieuze truc is dat je je ineens realiseert dat je langzamerhand in een echte junkie aan het veranderen bent.

De kunst van het verbergen bestaat al sinds mensenheugenis. In de islam maakt het mogelijk om je religieuze overtuiging onder bepaalde omstandigheden te verbergen. In het feodale Japan, werden infiltratietechnieken van de Ninja’s gebruikt om waardevolle informatie te verzamelen voor politieke of militaire doeleinden. In de wereld van de festivalgangers is het verbergen van je hartversterkers voor het blote oog een plicht.

Hierbij twee klassiekers: een handgemaakte Camelbak die je maakt met een kruik, een kunststof afvoerbuis en gaffertape. Of onderga op je gemakje de fouillering van je bovenlijf met aan je kuit een flacon van je favoriete drank.

Wat is er onschuldiger dan een zakje knijpfruit? Deze snack zal de reus die je tas doorzoekt direct doen smelten. Het is de perfecte schuilplaats maar doorgewinterde uitsmijters kennen ‘m, let dus op. Verder is het supereenvoudig: je leegt eerst het zakje fruit – als je een pro bent, doe je het zonder het dopje eraf te breken – en vervolgens vul je de verpakking met drank. Je kan ook de mixoloog in jezelf loslaten en er een experimentele cocktail van brouwen.

Disclaimer: De redactie van MUNCHIES moedigt op geen enkele manier de consumptie van alcohol buiten de gevestigde kaders van een festival aan. Wij zijn in elke situatie zeer verantwoordelijk, dus je zou er goed aan doen om ons voorbeeld te volgen.

Arnaud is regisseur en drinkt zijn drank graag volwassen en onverantwoordelijk. Hij heeft een website en ook een blog.

Met dank aan Lucy en Johnny B. FUZION4000.

Dit artikel verscheen eerder op onze site in 2016.