De nieuwe clip van The Visual leert ons dat het oké is om onwetend te zijn

Laten we hier en nu met z’n allen voor eens en altijd afspreken dat het helemaal niet erg is om af en toe een keer van niets te weten. Vragen als ‘wie ben ik eigenlijk?’, ‘wat ben ik nou in godsnaam aan het doen?’ of ‘staat de eerste T in TV-TAS nou voor Terschelling of Texel?’ zijn helemaal prima. Dit is wat mij betreft zelfs de essentie van menselijkheid – zolang je het zelf maar accepteert en omhelst, hè. Anita Meyer deed het, en het heeft haar ook geen windeieren gelegd. Zo zie je maar.

Maar, oké, ik weet dat dit een uiterste is. Want naast de catchy jarentachtigknallers van mevrouw Meyer worden er natuurlijk ook aangrijpende, lieve, liedjes gemaakt over de vragen des levens. Neem bijvoorbeeld Lost in Translation van het Amsterdamse The Visual. In de video voor het nummer, die hierboven in première gaat, wordt er precies gespeeld met de wetenschap dat alles mogelijk is zolang je het zelf maar accepteert. Dit is een prima middelvinger naar alle hokjes, en vooral naar het man/vrouw-hokje.

De clip is gemaakt door Danny Griffioen. Op 15 december is het trouwens feest, want dan brengt The Visual haar nieuwe EP uit in de Melkweg. Kaartjes koop je hier.