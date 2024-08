De nieuwe film van Stormzy, ‘Gang Signs & Prayer’, is een vertolking van zijn leven

Stop even met alles wat je aan het doen bent en vraag jezelf het volgende af: ben ik iemand die van muziek houd, en dan in het specifiek de muziek van Stormzy? Zo ja: lees verder. Nu dit: ben jij iemand die houdt van films, en dan in het specifiek korte kunstzinnige films? Ja? Goed nieuws: we hebben een verrassing voor je.

Stormzy heeft zojuist een korte film uitgebracht, Gang Signs & Prayer, die geregisseerd werd door Rollo Jackson (bekend van clips van Jamie xx, James Blake en Hot Chip). “Jonge jongens zoals ik, die opgroeien in een achterbuurt, weten vaak niet dat we ons eigen lot in handen hebben,” zegt Stormzy over dit project. “Er zijn zoveel dingen die ons naar het verkeerde pad sturen, maar wij beslissen wat er in ons leven gebeurt”.

Net als met zijn album hoopt Stormzy dat hij met deze film geschiedenis kan schrijven. Bekijk Gang Signs & Prayer hierboven, en knik mee op de hitjes Return of the Rucksack, 100 Bags en Bad Boys.