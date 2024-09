De nieuwe Nederlandse sciencefictionfilm ‘Lost Boy’ staat nu online

Een vrouw rent zo hard ze kan door een landschap dat aandoet als een steenkoude komeet. Ze rent voor haar leven, want ze wordt achternagezeten door een cyborg die zomaar de verknipte broer van RoboCop zou kunnen zijn. Het is stil, zo stil als je verwacht dat het in de ruimte is. En net zo donker.

Dit is de setting van de nieuwe korte film van het Nederlandse PostPanic Pictures, die je misschien kent van Sundays. Die korte film werd een hit en samen met Warner Bros. wordt het idee nu uitgewerkt tot een speelfilm. Met Lost Boy zou hetzelfde kunnen gebeuren, althans als het aan de producenten Jules Tervoort en Mischa Rozema ligt. We spraken de twee Nederlanders eerder deze week over onder meer spaghettiwesterns, nostalgie en de puinhopen van Michael Bay.

Lost Boy is geregisseerd door de Canadees Anthony Scott Burns en de Amerikaan Ash Thorp, die de wereld van de korte sciencefictionfilm in eerste instantie vorm gaf in zijn tekeningen. Thorp is als grafisch vormgever ook betrokken geweest bij films als Prometheus en Ender’s Game. Burns werkt op dit moment ook aan ALPHA, een sciencefictionfilm die wordt geproduceerd door Brad Pitt.

Bekijk Lost Boy hieronder en lees ook ons interview met producenten Mischa Rozema en Jules Tervoort.

Op de website van Lost Boy lees je meer over de film.