De nieuwe politieke partijen die met frisse moed Nederland willen veranderen

Dit jaar heeft zich een recordaantal van 89 partijen ingeschreven voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een heleboel van die partijen zijn nieuw, en hebben allerlei baanbrekende ideeën om de slepende ellende die de wereld plaagt eens flink op te lossen.

Dat klinkt alsof ons een toekomst vol optimisme en nieuwe keuzemogelijkheden wacht, maar het is nog een beetje vroeg om de champagne te ontkurken. Op 1 februari moeten de nieuwe partijen namelijk een stapel handtekeningen en een waarborgsom van 11.250 euro betalen. Daarna moeten ze nog genoeg stemmen krijgen voor een zetel. En als ze er dan in slagen om de Tweede Kamer te komen, is er nog een goede kans dat hun mooie ideeën stuklopen op de politieke spelletjes in de Haagse slangenkuil.

Maar nu kan alles nog gebeuren. Een mooi moment om een aantal nieuwe partijen te spreken over hun onbezoedelde plannen, hoop en ambities.

De Partij voor Ontwikkeling

De Partij voor Ontwikkeling is, zoals de naam doet vermoeden, erg vooruitstrevend. Hun doel is om de mens, en de hele mensheid, boven zichzelf uit te laten stijgen. Zo zijn ze pleitbezorger van klonen, willen ze klimaatverandering aanpakken met bioreactoren vol algen en streven ze naar een “globale win-win-situatie” op het wereldtoneel. Hun lijsttrekker is William Clairbois (20).

VICE: Hoi William, wat miste je nog in de politiek? William: Veel rechtse partijen zeggen: je moet het zelf doen. Volgens links kunnen mensen het niet, en moet de staat ze constant blijven verzorgen. Geen partij is echt bezig met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen sterker worden, en controle kunnen nemen over hun eigen leven. We willen de mens een level omhoog tillen.

Hoe? Wij zijn bijvoorbeeld voor een basisinkomen in natura. Dus we willen geen uitkeringen in de vorm van geld geven, maar huizen, zorg, voeding en onderwijs. Die dingen willen we onvoorwaardelijk beschikbaar maken voor iedereen. Maar we zijn wel voor een vrije markt, bovenop die bestaanszekerheid.

William tijdens onze videocall.

**Jullie hebben ook radicale ideeën over klimaatverandering, toch?

**Wij willen natuurlijk wel wat doen om het klimaat te beschermen en zorgen dat de aarde leefbaar blijft. Maar we willen wel kijken naar nieuwe oplossingen: je hoort de politiek bijvoorbeeld bijna niet over bioreactoren: machines die vol zitten met algen. Ze kunnen CO2 omzetten in zuurstof, en zo de uitstoot opvangen.

**En jullie zijn ook groot voorstander van klonen.

**Wij vinden dat mensen zich mogen laten klonen, of dat ze hun DNA mogen veranderen. Niet alleen om ziektes te bestrijden: stel je voor dat je opeens je huid kunt veranderen, of je intelligentie kunt verhogen, of meer spieren kunt laten groeien. We gunnen het iedereen om daarmee te experimenteren.

Enkele punten van de Partij voor Ontwikkeling

Wat is de allergrootste misstand op dit moment die jij zou willen oplossen? Mensen die zich machteloos voelen en geen richting vooruit meer hebben. Ik ben zelf ook lange tijd ontmoedigd geweest. Ik hing rond met mijn vrienden, zat aan de drugs, en dat was het wel een beetje. Daarom willen we investeren in onderwijs, zodat iedereen getraind kan worden in de vaardigheden die passen bij hun ambities.

Is jullie partij anti-drugs? Nee, we zijn voor het legaliseren van drugs, want mensen zijn in staat om zelf te kiezen. In het Boeddhisme is er een mooi verhaal waarin een man zegt: “Help help, ik ben verslaafd aan opium. Het laat me niet los uit zijn greep.” En dan pakt Boeddha een stok en zegt: “Help help, de stok heeft me in zijn greep.” Als je gewoon je motivatie hebt en een heldere weg vooruit, dan heb je vanzelf geen behoefte meer aan drugs.

Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik zou zeggen, Obama, want wat hij heel mooi deed was mensen verenigen. Maar in Nederland Willen van Oranje. Hij is niet eens geboren in Nederland, maar hij krijgt verantwoordelijkheid over dit stukje land en hij ziet dat de koning die hem heeft aangesteld echt een bedreiging is voor de mensen erin. Hij offert zijn leven op om het te beschermen. Dat is echt prachtig.

**Door wie zijn jullie verder geïnspireerd?

**Ik persoonlijk door Jordan Peterson en Nietzsche. Van Jordan Peterson vooral het idee dat je door je best te doen kans hebt op een goed leven. Van Nietzsche vind ik het idee over de Übermensch interessant. Dat is niet de Übermensch van de Nazi’s, maar een mens die zodanig ontwikkeld is dat ie niet gemanipuleerd kan worden door kuddegeest.

**Hoe willen jullie je voorbereiden op 1 februari, als wordt bepaald wie er meedoen?

**We zijn nu bezig met een crowdfunding om de waarborgsom te betalen. We voeren ook online campagne en zoeken naar nieuwe leden die mond op mond de boodschap kunnen verspreiden van de partij. Het is een gigantische uitdaging, en heeft tijd nodig. Maar we geloven wel dat er veel mogelijk is.

JONG

Als je wil opkomen voor jonge mensen is het niet altijd handig om dit bij een bestaande politieke partij te doen, zo bleek bijvoorbeeld toen de SP haar volledige jongerenbeweging afstootte omdat die te communistisch zou zijn. De nieuwe partij JONG bestaat vrijwel alleen uit jongeren, en wil voorbijgaan aan de links/rechts-tegenstellingen van de partijpolitiek. Ik sprak met lijsttrekker Jaron Tichelaar (19) en de nummer 3 op de lijst, Andreas Klein (33) (De nummer 2, Christinemindel Ten Napel, is nog niet verkiesbaar omdat ze 16 is).

VICE: Wat missen jullie in de huidige politiek? Andreas: Er wordt in het beleid helemaal niet over nagedacht hoe het de wereld er over twintig of dertig jaar uit gaat zien. Het ontbreken van een plan, dat steekt mij enorm.

Hoe raakte jij betrokken bij JONG, Jaron? Jaron: Ik heb zelf al jaren interesse in duurzaamheid. Toen dacht ik van ja, als je echt impact wil maken moet je de politiek in. Ik kreeg ook verschillende aanbiedingen: Groen Links wilde mij graag erbij hebben en ik heb weleens op een VVD-congres gestaan. Linkse en rechtse partijen dus.

Jong is niet per se links of rechts, toch? Jaron: Klopt helemaal. Een goed idee is een goed idee. Een goed idee moet voor ons aan één voorwaarde voldoen: het moet toekomstgericht zijn. Wij willen ons niet in een hokje laten plaatsen, onze kernwaarde is dat jongeren moeten meebeslissen.

Jaron, wie is jouw politieke voorbeeld? Jaron: Gert Vos, een lokale politicus die zich ontzettend hard heeft gemaakt voor jongerenparticipatie en kansen voor jongeren. Gert is een grote inspiratiebron voor mij wat betreft het voeren van politiek en duurzaamheidspunten.

Deze Gert is van de christenunie, speelt geloof bij JONG ook een rol? Jaron: Wat ik mooi vind bij onze partij is: we hebben mensen met allerlei achtergronden, zowel in geloofsovertuiging als bijvoorbeeld geaardheid. Maar het zijn allemaal mensen die vinden dat het anders moet, die vinden dat jongeren een stem moeten krijgen. We kijken naar de toekomst, richting een groene toekomst die goed is voor jongeren.

Zijn er dan helemaal geen tegenstellingen binnen JONG? Andreas: De ideologie is heel duidelijk, er zijn een aantal speerpunten en dat is klimaat, onderwijs, en wonen. En eigenlijk ook zorg als vierde tak erbij, en de neuzen staan daarin wel dezelfde richting op. En anders komen we in de discussie altijd wel nader tot elkaar.

Je zou bijna denken, waarom zitten er nog mensen van mening te verschillen in de kamer?

Andreas: We klinken bijna idealistisch, sorry. Ik snap ook wel dat mensen het fundamenteel oneens kunnen zijn, maar dat ontstaat uit het denken op de korte termijn. Over de hoofdlijnen zijn veel mensen het wel eens, maar daar gaat het meestal niet over. Die overeenkomsten zijn natuurlijk ook niet interessant om te bespreken in de kamer, dat snap ik wel, dat levert geen interessante zendtijd op. Ze gaan vooral op zoek naar verschillen en daar heel erg op ageren.

Jullie zijn ervan overtuigd dat jullie niet beïnvloed zullen worden door de Haagse mores? Andreas: Als wij twee zetels halen hebben we er twee hele enthousiaste en ambitieuze gasten zitten, die zich niet de les gaan laten lezen door de gevestigde orde.

Jaron: Politiek is nu best wel een spelletje, soms een vies spelletje. Ik probeer altijd open en eerlijk te zijn. Ook in de veronderstelling dat ik niet alles weet, dat ik altijd luister naar mensen.

Idr1

Een ander interessant initiatief is Idr1, een beweging die het welzijn van mens, dier en natuur tot politieke leidraad wil maken. Ze stichtten ‘Tederland’, een samenwerkingsverband van allerlei grassrootsinitiatieven, om te laten zien hoe dat er in de praktijk uit kan zien. De oprichter en volgens de website “visionair” achter de beweging is Kayid Wolfert (44).

VICE: Hoi Kayid, waarom besloot jij een nieuwe politieke partij te beginnen? Kayid: Op basis van gebeurtenissen in mijn eigen leven. Ik was succesvol ondernemer en ik had alles op de rit: mooi huis, gelukkig getrouwd, een goedlopend bedrijf en een BMW. Toen sloeg het noodlot toe: ik werd slachtoffer van een geweldsmisdrijf, en daarna ook nog ernstig ziek.

**Oei.

**Ik ben sport na sport naar beneden gedonderd op de sociaalmaatschappelijke ladder. En in plaats van dat ik met 40 jaar binnen was, liep ik bij de voedselbank. Die andere kant van de samenleving is keihard. Sindsdien had ik maar één missie. Op het moment dat ik uit de ellende zou komen zou ik niemand achterlaten.

Waar staat Idr1 voor? Welzijn mag volgens ons niet politiek onafhankelijk zijn. Het is een onmisbaar basisrecht, en moet ook op die manier vastgelegd worden.

**Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

**We willen onder andere een basisinkomen en een commissie mens, dier en natuur, en er moet altijd consensus tussen die drie commissies zijn. Dus je gaat nooit achteruit in welzijn. Er moet onderwijs komen voor het hoofd, hart en de handen. De gezondheidszorg moet gericht zijn op een duurzaam herstel van iemands gezondheid: niet alleen even iemand oplappen zodat je weer mee kan lopen in de 24-uurseconomie. Op die manier wint iedereen.

Welk probleem wordt nu niet genoeg door de politiek aangepakt? Armoede. Er zijn zoveel kinderen die onder de armoedegrens leven, en dat gaat alleen nog maar meer worden. We leven in een van de rijkste landen ter wereld, en het is zo ongelijk verdeeld. En het hele systeem is erop gericht om het in stand te houden: het is fijn dat er een voedselbank is, maar het bevestigt wel het bestaan van ongelijkheid, en het houdt het in stand.

Ik zag op jullie site dat jullie ‘Tederland’ hebben opgericht. Wat bedoelen jullie daarmee? Er zijn zoveel prachtige mensen en zoveel eerlijke, duurzame mooie initiatieven. Die willen we verbinden, en dan heb je een oersterk fundament voor een nieuwe samenleving. Daar zijn we al mee begonnen, en het heet Tederland. Veel van de mensen die bij ons betrokken zijn stemmen normaal niet, omdat ze vinden dat het in de politiek te vaak bij alleen maar mooie woorden blijft. Bij ons zien ze dingen ontstaan.

Wat wordt het grootste obstakel in jullie verkiezingsdeelname? Je moet 11.250 euro als waarborgsom overleggen, daarvoor hebben we nu een crowdfunding opgezet. Geld is moeilijk te realiseren, omdat we juist opkomen voor de mensen die in armoede leven. Toen ik ondernemer was, was 11.250 euro niet veel geld. Nu denk ik: mijn god. En als je een zetel haalt, krijg je je geld terug, maar als je het niet haalt, ben je al het geld kwijt. Dat is demotivatiebeleid.

En als het wel lukt, ben je niet bang dat je gaat vastlopen in het Haagse moeras met deze mooie plannen? Nee, daar ben ik niet bang voor. Het is zo simpel: als je in Den Haag gewoon met iedereen aan tafel gaat zitten en zegt: hey, wat zijn de kernwaarden in het leven? En laten we ons daaraan houden… dan komt het goed! Ik geloof niet dat er één iemand is in Den Haag die het niet aan het hart gaat dat er kinderen met honger naar bed gaan.

Succes allemaal!