De nieuwe tape van Fosa YG is het beste wat het openbaar vervoer ooit heeft voortgebracht

Het kunnen omarmen van openbaar vervoer is een ondergewaardeerde kunst. Hey, natuurlijk is het op papier een meer dan goed idee: naar een plek gebracht worden waar je hoort te zijn. Maar ewa ja, openbaar vervoer rijdt nou eenmaal op rails en niet op papier. Het stinkt er, alle merkwaardigheden en rariteiten van de medemens liggen onder een walgelijk vergrootglas en de prijs/kwaliteitsverhouding is dom krom.

Toch kun je in je leven een vriendschappelijke band opbouwen met een bepaald ritje. Meewarig denk je terug aan die keer dat je kotste in de intercity richting Leeuwarden na een flink avondje van Zuipestein, of die keer dat je in tram 2 oogcontact maakte met de allermooiste persoon op aarde.

Metrolijn 53 heeft een speciaal plekje in het hart van de hele SMIB-beweging, en van Fosa YG in het speciaal. Het is letterlijk de verbinding tussen alles waar ze voor staan en het centrum van onze hoofdstad. Binnenkort brengt hij als eerste officiële artiest van SMIB records zijn M53 tape uit. Vandaag verscheen de preview – een tien minuten durende mix van nummers – om je alvast helemaal warm te laten draaien voor het echte werk.

Het doet de tape te kort om te zeggen dat het de perfecte soundtrack is voor ieder ritje dat je vanaf nu maakt; blaas het ook gewoon in de supermarkt, op kantoor, in je klaslokaal.