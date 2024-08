De nieuwe video van Amenra is even wonderschoon als akelig

Amenra maakt muziek die even wonderschoon als akelig is, en de nieuwe video die de Belgische band uitbrengt voor A Solitary Reign is daarop geen uitzondering. In de clip dwalen de jongens door eeuwenoude ruïnes, offeren erna een selectie aan dieren op en worden ook nog eens omsingeld door een groep pikzwarte wolven. Het klinkt allemaal als een script uit een film van de occulte variant, en de zwart-witbeelden die door regisseur Tine Guns zijn dan ook geschoten in de filmische kwaliteit die je daarbij verwacht. Het is bijna rustgevend om naar te kijken, zou het ook niet een heel naar onderhuids gevoel oproepen.

Onlangs spraken we frontman Colin H. van Eeckhout over het album waar A Solitary Reign op staat: Mass VI. Het wachten op die plaat duurde eventjes. “Toen we een telefoontje kregen van onze drummer dat zijn moeder was overleden, voelden we dat het tijd was om samen te komen,” legde hij ons uit. “Zo’n moment roept je echt tot halt. Alle zaken die er eigenlijk niet echt toe doen kan je dan aan de kant schuiven om weer even te beseffen wat de essentie is.”

Bekijk hierboven de clip voor A Solitary Reign.

Wil je Amenra live zien? Dat kan! De komende tijd staan ze hier:

17/11 – cc Strombeek Grimbergen BE (acoustic)

1/12 – cc De Leest Izegem BE (acoustic)

13/01 – Gaité Lyrique, Paris FR

19/01 – Stevenskerk, Nijmegen NL

20/01 – Doornroosje, Nijmegen NL

28/01 – Festsaal Kreuzberg, Berlin DE

29/01 – Colos-saal, Aschaffenburg DE

06/04 – Depot, Leuven BE

07/04 – Durbuy Rock festival, Durbuy BE

08/04 – Cactus club, Brugge BE 13/04 – Eden, Charleroi BE

14/04 – MOD, Hasselt BE

En bekijk hier beneden de documentaire die we schoten over Amenra-frontman

