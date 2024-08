De nieuwe video van Brugse band Sunflower speelt met al je emoties

Foto van de band door Daniil Lavrovski



Sunflower is een erg positieve naam voor een band die goed is in het pad tussen somber en vrolijk bewandelen. Dit vijftal uit Brugge bracht in november 2017 hun eerste single Heroin uit. Daar klopt natuurlijk niks van: heroïne begint met papaver, niet met zonnebloemen.

Hun tweede single heet Kosmonaut I en de clip ervan kun je hierboven bekijken. Het is een lied dat nogal geschikt is om te luisteren in een auto, met een hand aan het stuur en in de andere een versgebakken croissantje. Het heftige en nogal emotionele refrein is een geschikt moment om kwaad te worden omdat je hele auto onder de kruimels zit. Waarom de single Kosmonaut I heet, blijft een raadsel, maar sommige dingen mogen in het ongewisse blijven.

Op 8 februari brengt Sunflower hun debuut-EP The Spiders We Caught uit op het label Sentimental.