De performancekunstenaar uit New York die de selfie opnieuw uitvond

In deze column bespreekt schrijver/kunstenaar Jan Hoek elke keer de kunstwerken die zijn kunstenaarshart de afgelopen tijd sneller lieten kloppen. Deze week toont hij je tien van de beste selfiekunstwerken gemaakt door het Amerikaanse genie David Henry Nobody Jr.

Het is één van de grootste frustraties van mij en vele andere kunstenaars. Je plaatst op Instagram een foto van een kunstwerk dat je maanden lang conceptueel en esthetisch hebt zitten bijschaven, totdat je precies dat beeld had geschapen waar de wereld niet zonder zou kunnen: 5 likes.

Een dag later plaats je een foto van jezelf in een kringloopwinkel met een hoedje op in de vorm van een krokodil met overgewicht: 3895 likes.

Nu kan je als kunstenaar op twee manieren met dit onrecht omgaan:

Of je stompt, net als ik, elke avond met trillende pootjes in je kussen terwijl je je afvraagt of het mogelijk is naar een planeet te immigreren waar ze echte kunst wel weten te waarderen. Of je kan, zoals de in New York woonachtige David Henry Nobody Jr, accepteren dat mensen selfies nu eenmaal altijd meer zullen liken en daarom al je kunstenaarsgekte inzetten om selfies te maken die alle wetten van het genre tot het oneindige weten te tarten.

Door zijn Instagram scrollend werd ik in eerste instantie vooral jaloers: WAAROM HEB IK NIET BEDACHT MIJN LEVEN HIERAAN TE WIJDEN, HET LIJKT ME ZO ONEINDIG FUN OM DIT ELKE DAG TE MOGEN DOEN! Maar ook enkel ernaar kijken maakte me uiteindelijk vrolijk. In al zijn selfies transformeert hij zichzelf tot iets wat lijkt op een totaal gephotoshopt beeld, maar wat helemaal in de echte wereld is gecreëerd met aandoenlijke houtje-touwtjetechnieken en alledaagse consumptiematerialen, vooral met heel veel vies eten.

Ik zou graag iedereen willen oproepen: als je voortaan selfies online plaatst (waar ik aanvankelijk van vond dat het bij wet verboden zou moeten worden), doe dat dan in godsnaam op de manier zoals David Henry Nobody Jr het doet.

Hieronder mijn tien lievelingsselfies van Davids hoofd.

David en zijn flamboyante selfies kun je aanstaande vrijdag in het echt zien, in Paradiso in Amsterdam tijdens Lost & Found, een knotsgekke avond die trouwens mede-georganiseerd wordt door Jan Hoek. Is hier dan sprake van belangenverstrengeling, vraag je? Absoluut! Kom je ook?