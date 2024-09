De Peruaanse jongeren die boksend ontsnappen aan armoede

Hoewel sommige kunstprojecten een nogal onduidelijke naam krijgen, spreekt de naam van het werk van Sebastián Enriquez redelijk voor zich. Het is niet moeilijk te bedenken waar zijn fotoserie His fists are his dreams over gaat.

De foto’s van de 25-jarige Peruaan gaan over boksen, de sport als ontsnapping en klappen krijgen – van de klappen tijdens een gevecht, tot de klappen die het dagelijkse leven uitdeelt als je even niet oplet. “De titel speelt in op het feit dat voor deze mensen het boksen een unieke droom is, waarin ze alles kunnen bereiken met hun vuisten,” legt hij uit. “Voor hen lijkt boksen het meest op hun dagelijks leven. Wat ze in een gevecht meemaken, maken ze elke dag mee op straat.”

Videos by VICE

Lees verder op VICE Sports.