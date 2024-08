De plastisch chirurg die g-shots aanbiedt om vrouwen te helpen klaarkomen

Het eerste dat je ziet wanneer je binnenloopt bij de kliniek van Mark Wolter voor cosmetische chirurgie is het gezicht van Anthony Hopkins.

Er staan dure stoelen in de wachtkamer. Er hangt een dure poster van Louis Vuitton aan de muur. Het ruikt er naar kliniek, een chemische geur.

Martina, die ergens in de veertig is, slanke maar volle lippen heeft en een bontjas draagt, wacht ons op bij de receptie. Ze is een vriendin van Wolter en de eerste persoon die de ‘g-shot’ had uitgeprobeerd, nadat hij het had geïntroduceerd in zijn praktijk in 2013. Sindsdien heeft hij de procedure bij ongeveer 50 vrouwen uitgevoerd.

De g-shot is een injectie van hyaluronzuur, die wordt ingebracht net onder de g-spot – het mythische gebied van de vanginale wand, dat ook wel bekend staat als een orgasmegevoelig gebied. De injectie is ervoor bedoeld om de oppervlakte van de g-spot te vergroten, zodat de kans groter is dat je een orgasme bereikt. Zo’n behandeling kost je 1200 euro en zou je kunnen vergelijken met een lipfiller. Wolter raadt patiënten aan om het elke twee jaar opnieuw te doen, omdat je lichaam het zuur afbreekt.





Martina vertelt me dat haar g-shot een spontane keuze was. Het was gratis, en ze vond het wel grappig. Maar ze wilde ook weten hoe het zou zijn, voordat ze het zou aanraden bij haar vrienden.

De shot wordt gegeven met een plaatselijke verdoving. Wanneer ik Martina vraag of het pijn deed lacht ze, en zegt: “Het was geen pretje om een vriend daar beneden iets te voelen injecteren. Maar het voelde net zoals een bezoekje aan de gynaecoloog, eigenlijk, dus je hoeft niet bang te zijn.” Martina zegt dat haar orgasmes intenser zijn, en vaker voorkomen.

Een man met leren schoenen en gebreide trui loopt de praktijk binnen en verdwijnt in een behandelkamer met Wolter. Een paar minuten later komt de patiënt tevoorschijn en dept met een katoenen balletje de resten bloed van een botoxinjectie weg.

Wolter heeft nu wat vrije tijd, die we gebruiken om hem op de foto te zetten. Hij poseert, en legt tegelijkertijd uit hoe liposuctie werkt. Ook vertelt hij over zijn specialiteiten: borstvergrotingen en labiareductie.

De chirurg leeft zelf ook naar wat hij predikt: zijn wenkbrauwen zijn gelift, zijn wallen zijn verwijderd en hij heeft een mannelijke borstverkleining gehad.

De grootste kritiek op de g-shot is dat het een ingrijpende procedure is om iets te vergroten waarvan we nog niets eens zeker weten of het nou echt bestaat. Veel wetenschappelijk onderzoek betwisten de g-spot, en collega’s van Wolters, waaronder Matthias David, een gynaecoloog van het grootste Europese universitaire ziekenhuis Charité, beschuldigen hem van het aftroggelen van geld. Maar de chirurg geeft daar geen zak om, noch over het gebrek aan onderzoek naar de werkzaamheid van de g-shot.

“Bijna al mijn patiënten vertellen me dat hun seksleven beter werd na de shot, dus de vraag of de g-spot nu wel of niet bestaat is irrelevant,” zegt Wolter.

Ada Borkenhagen, een psychotherapeut uit Berlijn, doet onderzoek naar waarom vrouwen zich bezighouden met ingrijpende mutilaties zoals de g-shot. Borkenhagen twijfelt of de injectie medisch gezien wel effectief werkt. Ze denkt eerder dat het product een placebo-effect heeft. “Ik kan wel begrijpen dat de injectie voor sommige vrouwen een soort toestemming geeft om genot te mogen ervaren,” zegt ze.

Maar Borkenhagen zegt dat alleen betere, nattere seks hebben een garantie is voor meer en heftigere orgasmes. “Vaak hebben mensen seks als konijnen: erin, eruit, en klaarkomen binnen een paar minuten. Dat is simpelweg niet genoeg voor veel vrouwen.

Mensen vergelijken hun lichaam met een ideaalbeeld van hoe een lichaam eruit moet zien. Ze vragen zich af of hun labia wel klein genoeg zijn, of hun g-spot wel groot genoeg is, en of ze de optimale hoeveelheid orgasmes bereiken,” vertelt seksuoloog Bettina Uzler. “En ze zijn bereid om vreselijk veel geld uit te geven om zich aan te passen aan die illusie.”

Uzler benadrukt hoe normaal zulke procedures die je seksleven zouden verbeteren zijn geworden. Maar dat er maar weinig wetenschappelijk bewijs is dat die methodes ook echt werken. Ze vergelijkt het nemen van een g-shot met een erectiestoornis: “Een man slikt een pilletje Viagra zodat hij kan neuken, zonder eerst te kijken naar de oorzaak van het probleem.”

Borstimplantaten en een instrument voor liposuctie.

Ik vertel dit aan Martina maar zij moet er niks van hebben. Ze denkt dat de g-shot werkt en raadt het iedereen aan. Voor haar is het een principekwestie. “Ik vind het vreselijk om te zien dat zoveel vrouwen siliconenborsten laten implanteren, alleen maar om hun partners tevreden te houden,” zegt ze. “Probeer eerst te kijken hoe je het voor jezelf beter kan maken. Dat is de enige manier om van het leven te genieten.”