De polaire uitstapjes van Brusselaar Antoine Grenez

In de ongerepte vlakten van Finland besloot Antoine Grenez sneeuwlandschappen te fotograferen zoals een plaats-delict. Hij onderzoekt de details van lagen en diktes, focust op een javascript:void(null);gedroogde bloem, een paar druppels bloed, een dode vis… Een handje geholpen door dat nietsverhullende Scandinavië licht, slaagt Antoine erin een sfeer te scheppen die je vrij kunt interpreteren, maar die tegelijk aanvoelt als een soort van stilte voor de storm. Elk element is geënsceneerd: van het decor over de personages tot de misdaad. Alle ruimte dus om je verbeelding de rest van het verhaal te laten invullen.

De foto’s van Antoine zijn in feite reisherinneringen die hij herverpakt in de vorm van bewijsstukken. Maar hoewel alle landschappen die je ziet echt zijn, bestaat het resultaat ergens op de grens van de abstractie; kwestie van je volledig onder te dompelen in een fictief universum met de allures van een duistere roman.

Videos by VICE

Volg Antoine op Instagram en op site van NewComers. Hij stelt ook tentoon bij Contretype.



Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com



Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.