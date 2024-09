De privédetective die ziekteverzuim bij voetbalfans opspoort

Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als je een vaste baan hebt. Stel dat je moet werken, dan kun je je natuurlijk een keertje ziek melden, maar dat gaat niet altijd goed. Een werkgever in het Duitse Thüringen was zo klaar met de constante afwezigheid van één van zijn werknemers dat hij een privédetective inschakelde.

Privédetective Patrick Kurtz schrijft op zijn blog dat hij werd ingeschakeld vanwege een fan van FC Rot-Weiß Erfurt die voor de zoveelste keer afwezig was van werk als zijn club moest spelen. Toen de voetbalfan zich opnieuw twee dagen ziek meldde, nadat hij de week ervoor en de week daarvoor zich ook al ziek had gemeld, vond zijn baas het welletjes. Hij vroeg Kurtz om voor eens en altijd uit te zoeken wat zijn werknemer uitspookte op zijn zieke dagen.

Videos by VICE

Op de eerste dag dat Kurtz hem in de gaten hield, volgde hij de zogenaamde zieke werknemer op een zonnige donderdag naar een meertje in de buurt van Erfurt. Hij klom in een boom en bekeek de man van een afstandje. “Gedurende die dag”, zo schrijft Kurtz op zijn blog, “deed de werknemer niet veel meer dan slapen, films en series kijken op zijn tablet, masturberen op een slecht beschutte plek en een beetje zwemmen in het meer.”

De ervaren privédetective kan er wel om lachen. “We maken veel vermakelijke dingen en verhalen mee. Wat die man allemaal uitspookte bij dat meertje was ook wel bijzonder,” zegt hij tegen VICE Sports. Het is bijna onmogelijk om alle wedstrijden op vrijdag en maandag, de internationale competitie op weekdagen en de wedstrijden op grote afstand bij te wonen met maar 29 vakantiedagen. Dat kan eigenlijk alleen als je je ziek meldt. Dat verklaart wel meteen waarom Kurtz en zijn collega’s regelmatig worden ingeschakeld om medewerkers op te sporen die zich ten onrechte ziek melden.

Een dagje ontspannen aan een meer luieren is natuurlijk nog geen hard bewijs van fraude op de lange termijn. “Maar op vrijdag werd echt duidelijk dat de ‘zieke’ persoon die we volgden niet echt ziek was.” Om negen uur ‘s ochtends werd hij namelijk opgehaald door een andere RWE-fan, die hem meenam voor een vloeibaar ontbijt. Eén biertje werd al snel een hele plens bier en de mannen zaten de rest van de dag in de kroeg. Uiteindelijk werden ze er in de avond uitgetrapt en werd de ‘zieke’ werknemer weer naar huis gebracht in behoorlijk dronken toestand.

De volgende dag ging de parttime medewerker – en fulltime fan – naar Jena voor de bekerwedstrijd in het Ernst-Abbe-Sportfeld. De detectives moesten er natuurlijk achteraan dus ze kochten een kaartje en wat fanshirts van Rot-Weiß Erfurt zodat ze niet op zouden vallen. “Dat hoort er allemaal bij, dat krijgen we vergoed,” legt Kurtz uit. “De groep toeschouwers raakte bij de entree versplinterd, dus we hadden de shirts nodig om met de Erfurters mee de tribune op te kunnen.” Los van de bijkomende kosten, verdienen de detectives zo’n 55 euro per uur.

Veel opdrachtgevers vinden het dat geld wel waard, aangezien één van die fans ziek in bed had moeten liggen of werkend achter een bureau had moeten zitten.

Die fan stond inmiddels op de tribune zijn club aan te moedigen en nam het ervan. “Van een afstandje zag een van onze collega’s hoe ons doelwit spreekkoren opzette en een hoop naar binnen gesmokkeld bier consumeerde,” aldus het blog. “Na de wedstrijd bleek dat er geen afterparty was, waardoor de fan nogal gefrustreerd raakte. De beschonken fan werd bij het station opgehaald door zijn vrouw, die hem direct naar huis bracht.”

Aangezien ze niks loslaten over de identiteit van de werknemers of voor welk bedrijf ze werken, is het geen probleem dat het detectivebureau hun avonturen beschrijft op hun blog. De frauderende fan krijgt deze week meteen te horen dat hij niet meer terug hoeft te komen. “Als hij daar niet tegenin gaat, zal ons gedetailleerde rapport worden opgestuurd,” zegt Kurtz. “Mocht hij na twee dagen nog steeds thuis zijn en niets laten horen, is de persoon misschien echt ziek.”



Daarna gaan de privédetectives verder met hun volgende zaak. “Elke paar maanden hebben we te maken met zaken waarin ziekte en voetbal een rol spelen,” legt Kurtz uit. “Dat zijn meestal fans, maar we volgden ook eens een trainer die zich ziek meldde om tussendoor andere teams te trainen.” Kurtz en zijn collega’s zijn ervan overtuigd dat ze uiteindelijk altijd wel achterhalen of iemand daadwerkelijk ziek is. Onthou dat de volgende keer dat je een potje voetbal wil bijwonen of even gaat aftrekken bij een afgelegen meertje in de baas zijn tijd.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.