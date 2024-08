De rapmixtape van Tom Hardy uit 1999 is eigenlijk best wel sick

Tijdens een interview met de BBC uit 2011 zei Tom Hardy dat hij “niet zo goed” kon rappen, maar wel een “heleboel” materiaal heeft opgenomen. Niemand heeft die muziek uit zijn jeugd ooit gehoord, tot nu.

Er is namelijk een mixtape boven komen drijven genaamd Falling on Your Arse in 1999, die vol zit met onuitgebrachte, lo-fi hiphoptracks, geproduceerd door Eddie Too Tall en met de raps van Hardy. Het doet me deugd om te mogen melden dat Tom Hardy eigenlijk best hard komt. Beluister het hieronder en oordeel zelf: