De rode draad door het werk van Chiharu Shiota

Een kamer is volledig bekleed met mysterieuze rode spinnenwebben van wol. In de werken van Chiharu Shiota banen draden zich een weg door allerlei mysterieuze voorwerpen, zoals antieke stoelen, boten en sleutels. Ze bedekken hoeken, muren en plafonds, alsof een gigantische, ongestelde spin een web heeft gespannen om bezoekers in de val te lokken. Toch voel je je niet gevangen. De gebroken lijnen wekken het gevoel van beweging op, waardoor je je juist erg vrij voelt.

Die draden zijn een terugkerend element in het werk van Chiharu Shiota. De rode draad door haar oeuvre, zeg maar. Op dit moment is haar werk Uncertain Journey in het Noordbrabants Museum in Den Bosch te zien. Een ander werk van haar, Infinity Lines, staat in het museum van de College of Art and Design in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia.

Infinity Lines, foto met dank aan Chiharu Shiota en Savannah College of Art and Design

“Door twee stoelen in de ruimte te plaatsen, roep ik het beeld van een klaslokaal op,” legt Shiota tijdens de presentatie van het werk in Savannah aan Creators uit. “Maar omdat er niemand op de stoelen zit, word je ook herinnerd aan de lichamen die er ooit waren, maar er nu niet meer zijn. Je voelt hun spookachtige aanwezigheid.”

De kunstschool staat middenin een stukje Amerika waar je om elke hoek een historisch gebouw of overblijfsel van de burgeroorlog vindt. Sommigen beweren dat het een van de spookachtigste locaties van het zuiden is. En zoals dat helaas vaak het geval is in een historische stad, hebben veel overblijfselen er hun betekenis verloren. Shiota’s antieke stoelen spelen met dat idee van verloren en vervaagde herinneringen.

Eerst plaatst Shiota de stoelen in de ruimte. Vervolgens weeft ze haar typisch rode draden door de ruimte, en dwars door de stoelen heen. Zo verbindt ze verschillende hoeken met elkaar. De draden vormen een ingewikkeld systeem, als kleine aders die door het lichaam lopen. “Rood is de kleur van het bloed in ons lichaam. Daarom is rood de kleur van het leven zelf,” zegt Shiota.



“Die troebele rode moes ontstaat door de repetitieve beweging van de draden,” vertelt Shiota. “Met de draden creëer ik een eindeloos schilderij, alsof ik teken in de lucht. Maar vergeleken met een schilderij op een canvas, kent dit soort schilderij geen limiet.”

Ook voor The Key In The Hand gebruikt Shiota rode draden, dit keer om de lijnen van herinneringen te symboliseren. Dat doet ze door 50.000 sleutels te verzamelen, gedoneerd door mensen over de hele wereld. Zo verbindt het werk de levens van mensen over de hele wereld en toont het de overlapping van herinneringen.

Het doolhof in Infinity Lines heeft ook geen einde of oplossing. Het werk smeekt aan zijn publiek om een verhaal te creëren en de lege ruimtes te vullen die gecreëerd worden door de stoelen. “Bovendien is mijn kunst vluchtig,” zegt Shiota. “De installatie wordt na de tentoonstelling weggehaald en de draden worden gewoon weggegooid.”



Uncertain Journey, met dank aan Chiharu Shiota

In Uncertain Journey tonen de rode draden hoe het leven een onvoorspelbare tocht door een zee van risico’s is. Om in het nautisch thema te blijven, verbindt ze de draden aan spookachtige, stalen bootjes. Deze installatie is tot 15 oktober te bewonderen in Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch.