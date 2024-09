De Sluipschutters is de meest controversiële rapformatie van Rotterdam

Het is dinsdagavond en ik ben op weg naar café De Witte Aap in de Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam. Ik heb afgesproken met Vinnie Vato, rapper/producer van de Sluipschutters. Vinnie zit op het terras te wachten met een biertje en een sigaret. Hij draagt een pet van de Oakland Raiders “omdat het ouwe shit is. Al die gasten droegen dat vroeger.” In het kader van de Noisey-documentaire Hooliganrap heb ik met ze afgesproken. Ik bestel ook een biertje en we beginnen te praten.

De Sluipschutters zijn opgericht in 2004 door Blaka Pim, die daarvoor in de Rotterdamse hiphopgroep Timedrillers zat. De twee andere leden van de groep zijn Ben Skeer en Ed Retteketed. Met z’n vieren vormen ze misschien wel het meest controversiële muziekproduct uit Rotterdam. Ze rappen bijvoorbeeld dat alle joden dood moeten. Verder gaat het vaak over drugs, het harde bestaan op straat en hun grote liefde: Feyenoord.

Op hun T-shirts staan de letters SS, en dat is niet alleen een verwijzing naar de naam Sluipschutters. Toch zijn ze geen nazi’s, zeggen ze. Alles wat ze doen, doen ze met een grote middelvinger naar de rest van de wereld. Het maakt ze niets uit wat iemand anders ervan vindt.

Voor hen is Rotterdam het centrum van de wereld. De stad waar, zoals ze zelf zeggen, het geld van Nederland wordt verdiend dat in Amsterdam weer wordt uitgegeven. En aan Amsterdam, en alles wat ermee te maken heeft, hebben ze een bloedhekel.



Noisey: Jullie eerste nummer was Wie niet springt is een jood . Dat heeft, niet heel verrassend, aardig wat stof doen opwaaien.

Vinnie Vato: Daar is alles mee begonnen. Blaka Pim schreef dat als reactie op een incident bij De Toekomst, bij Ajax. Daar speelden de beloften van Feyenoord tegen de beloften van Ajax. Opeens kwamen er Ajax-hooligans het veld op en werd onder anderen Robin van Persie in elkaar getrapt. Iemand heeft toen dat nummer online gegooid, en toen ging het helemaal los. Iedereen downloadde het, terwijl het eigenlijk een nummer voor een klein publiek moest zijn. Lekker underground.

Door de tekst “alle joden moeten dood” in dat nummer zijn jullie ook aangeklaagd.

Ja, door het CIDI. Die hadden het gehoord en dachten dat het over hun ging. Maar die mensen luisteren niet goed. Wij zingen inderdaad “alle joden moeten dood”, maar op het einde zingen we: “Ik heb niks tegen het volk, maar Ajacieden mogen van mijn part allemaal dood.” Nou, dan is het toch duidelijk wie we bedoelen? Trouwens, als ze in Amsterdam zeggen “steek een kakkerlak in de brand” dan mag het wel. Daar hoor je niemand over.

Hoe liep dat af?

Nou, omdat niemand wist wie de Sluipschutters waren, gebeurde er een tijd niets. Er werd wel gezocht, maar we waren anoniem. Nergens stonden foto’s van ons en wij hadden het zelf niet online gezet, dat had iemand die dat nummer toevallig in handen kreeg in een enthousiaste bui gedaan. Maar toen werden een paar van ons aangehouden voor iets totaal anders, en kwamen ze erachter dat ze de Sluipschutters hadden. Toen is alles in beslag genomen. Alle opnameapparatuur, computers, alles. Uiteindelijk liep het uit op een taakstraf.



Als je nu terugkijkt, vind je dan dat de aanklacht terecht was?

Nee. Ze moeten gewoon niet zoeken naar iets wat er niet is. Zoals ik al zei: met joden bedoelen we Ajacieden. Niets meer, niets minder.

Vind je dat alle Ajacieden dood moeten?

Wat moet ik daar nou op zeggen? Ik heb een teringhekel aan ze. Betekent het dat ze allemaal dood moeten? Nee. Maar als ze langslopen zal ik wel wat zeggen, en als het zo is dat er geknokt moet worden, dan is het zo.

Waar komt die haat voor Ajax vandaan?

Dat weet ik niet, dat is er gewoon. Het hoort er gewoon bij. Dat is Feyenoord tegen Ajax. Rotterdam tegen Amsterdam.

Er zijn ook Feyenoordsupporters die vinden dat jullie te ver gaan.

Dat moeten ze vooral zelf weten. Ik zou me er niet druk over maken. Ik bedoel, als ik iets niet leuk vind, laat ik het lekker zo. Denk jij dat ik muziek ga luisteren die ik kut vind? Dat doe je toch niet? Ze kunnen zich beter druk maken over dingen die ertoe doen. Er gebeuren veel nare dingen in de wereld en dan gaan mensen zich druk maken om een liedje?

Ben je haatdragend?

Haatdragend? Nee, man. Alleen als jij een teringlijer tegen mij bent, ben ik het ook tegen jou. Heel simpel.

Wat vindt de harde kern van Feyenoord van jullie?

Voor zover ik weet is alles chill en vinden ze het leuk. Kijk maar eens naar die oude beelden. Weet je wel, iedereen gaat bij die optredens van ons uit zijn dak. Maar je moet het hen maar vragen. Ik spreek niet voor ze.

Hebben jullie ook een seizoenkaart?

Dat niet. We gaan wanneer we kunnen. Ik kijk wel alle wedstrijden op tv. Vaak ga ik naar een vriend van me. Zijn vader heeft kanker en vindt het leuk als we met hem Feyenoord kijken. Lekker over voetbal praten en zo.



Jullie muziek kan je voor een gedeelte kwalificeren als hooliganrap. Kennen jullie veel hooligans?

Mijn pa zat vroeger bij de S.C.F. Hij heeft ook zo’n grote tattoo op zijn bovenbeen. Ik weet nog wel dat ik als klein jongetje voor het eerst met mijn broer en vader naar Feyenoord – Ajax ging. Aan het einde van de wedstrijd stond mijn vader buiten De Kuip straatstenen los te maken om te gooien naar die Ajacieden. Die dingen vlogen echt alle kanten op. Uiteindelijk is hij toch maar met mij weggegaan. Ik was daar echt te klein voor en dat had hij ook door. Mijn broer is toen wel gebleven.

Er zijn ook andere jongens die over hun club rappen, zoals EZG over FC Utrecht. Is er rivaliteit tussen jullie?

Nee man. Hij is toch ook voor een andere club dan wij?

Wat vind jij van EZG?

Daar ben ik niet echt van onder de indruk. Als je een hooliganrapper bent, moet je wel hardcore droppen, weet je. Dat nummer Rellen in de Hel is een new school beat met een beetje half bewerkte stemmen. Het is misschien iets Rotterdams dat ik al die rauwe shit wil horen. Misschien vinden ze hem tof in Utrecht, maar in Rotterdam is het helemaal niks.

Vaak gaan jullie teksten ook over het leven op straat.

Dat is ook waar we onze inspiratie vandaan halen: het leven in Rotterdam. Het leven op de straat, wat we dagelijks doen en meemaken. Zelf heb ik nu gewoon een baan. Dat wil niet zeggen dat ik niets doe, maar dat kan ik hier niet vertellen. Weet je, de een is gewoon wat harder dan de ander. Dat is gewoon de inspiratie: het leven zelf. De stad.

Jullie teksten zijn dus echt? Die hoef je niet met een korreltje zout te nemen?

Natuurlijk zijn die echt. Anders rap je ze niet. Het lijkt me ook niet dat die rappers van tegenwoordig rappen over money en het dan niet hebben. Dat is niet slim, want dan kan ik je makkelijk dissen, toch? Je moet jezelf blijven in je muziek, je kan niet iemand anders gaan spelen. Dat is ook belangrijk in het leven. Anders heb je twee gezichten en niemand houdt van twee gezichten.



De laatste tijd is het stil rondom jullie.

Dat komt omdat we underground zijn. We zoeken geen aandacht om aandacht te krijgen. Ik hoef ook helemaal niet bekend te worden. Ik ben wie ik ben, en als jij het daar niet mee eens bent, fuck jou. Heel simpel. Hoe moet ik het uitleggen? Hiphop is gewoon straatcultuur en naar mijn idee is het nooit de bedoeling geweest om daar veel geld mee te verdienen. Ik ga me niet verkopen zoals Lil’ Kleine en dat soort shit. Ik verkoop mezelf niet. Nooit.

Kunnen we nog wat verwachten van jullie?

Ja man. Het nummer De Kakkerlakken komen komt nog wel een keertje uit.

Kakkerlakken, zo worden Feyenoorders door Ajacieden genoemd.

Het is een mooie naam, man. Kakkerlakken krijg je niet dood. Al gooi je een atoombom, al de joden sterven, maar kakkerlakken blijven lopen. Dat is het mooie eraan. Ik ben een trotse kakkerlak. Mijn eerste lijn in dat nummer is ook: “Marcheren als een kakkerlak in m’n Feyenoord-trainingspak”. Daar ben ik trots op.