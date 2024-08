De snelst groeiende concurrent van McDonald’s is een Duitse keten

Eigenlijk is het best verwarrend, maar de keten Backwerk blijft het ondergeschoven kindje in de wereld van fastfood. Toch gaat iedereen er heen, het eten is prima en ook niet duur. Maar is er iemand fan van de keten? Is er iemand die een emotionele relatie heeft met Backwerk?

Misschien zijn de bazen van de Duitse McDonald’s in ieder geval een beetje angstig, aangezien Backwerk een van hun grootste concurrenten is. Je hebt natuurlijk KFC en Burger King, maar Backwerk had niemand in het vizier. Maar de grijze muis groeit snel, sinds 2012 zijn er 25 procent meer vestigingen bijgekomen. Er zijn nu 342 locaties in Duitsland. McDonald’s heeft er wel 1470 vestigingen, dus vier keer zoveel. Subway heeft dan weer 642 filialen.

Videos by VICE

Broodjes schnitzel, vegan bagels en chai-broodjes maken van Backwerk een concurrent van de Amerikaanse ketens. In 2001 opende de eerste vestiging in Düsseldorf en in 2003 werd kwam er een franchisesysteem. Je koopt dus je eigen Backwerk inclusief het bedrijfsmodel. De franchiser voert dus precies dezelfde handelingen uit als de originele locatie. Dit model wordt ook veel gebruikt bij de grote ketens en het maakt uitbreiden makkelijker. In 2003 kwamen er dertig vestigingen bij en in 2004 veertig. En zo groeide het verder.

En natuurlijk proberen ze het publiek te pleasen. Zo werd er vorig jaar een donut ontwikkeld in samenwerking met Oreo. En dat lukte; kijk de gozer in deze reviewvideo toch eens genieten.

En Backwerk heeft uiteraard geen zin om het hier bij te laten. Het Zwitserse bedrijf Valora neemt de keten over voor 190 miljoen euro.

Zelf een keer de grootste concurrent van de maccie uitproberen? Wij hadden het nog niet door, maar blijkbaar timmert Backwerk in Nederland ook hard aan de weg.