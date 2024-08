De tocht naar Blijdorp Winterfestival was ijskoud, maar binnen was het loeiheet

De tocht naar het Blijdorp Winterfestival in de afgelegen Van Nelle Fabriek in Rotterdam was ijskoud, kostte je misschien een paar blauwe afgestorven vingers, maar dan had je ook wat. Binnen stond de verwarming aan (mensen geven heel wat hitte af als ze het naar hun zin hebben) en met drie vrij radicaal verschillende stages viel er voor iedereen wel ergens wat plezier te beleven. Aan de ene kant donderden onder meer ROD en Tim Sweeney een oneindige stroom aan techno door de zaal, terwijl de hiphop van FS Green en Heaz de dienst uitmaakte aan de andere kant. Daartussen kon je naar buiten naar de livestage om Bad Gyal en David Vunk te aanschouwen. Onze fotograaf Raymond van Mil maakte al deze pret van dichtbij mee en kwam terug met de onderstaande foto’s.