De trouwste bezoekers van De School willen de club nooit meer kwijt

De School bestaat deze week een jaar. We vroegen een paar van de trouwste bezoekers hoe hun leven met de komst van hun favoriete club is veranderd en hoe De School op haar beurt het nachtleven van Amsterdam heeft verrijkt.

Marieke Migchelbrink (29 jaar, overdag managing editor FavorFlav)



Elke week ben ik in De School te vinden, en bijna altijd tot het einde. Ik ben niet de enige, al ben ik misschien wel recordhouder. Voordat De School er kwam ging ik niet supervaak uit, en als ik uitging was ik overal en nergens te vinden. Ik was niet op zoek naar een thuishonk maar toch heb ik die in De School gevonden. Links vooraan is mijn vaste plek, daar is een soort van familie ontstaan. Ik ging laatst door mijn Facebook-vriendenlijst en het is niet normaal hoeveel vrienden ik er het afgelopen jaar bij heb gekregen. Allemaal door die plek. Die vriendschappen gaan verder dan elkaar op de dansvloer zien. We gaan bij elkaar eten, komen op elkaars verjaardag. Dat is toch best bijzonder.



Shamiro en Lucia ( overdag modellenscout/student Rietveld Academie (Lucia) en mc/eventorganisator)

Shamiro: De School staat je toe om je vrij te bewegen, en je te kleden hoe je wil. Zij bieden die ruimte om te zijn wie je wil zijn. Eerst ging ik uit voor de muziek, later leerde ik dat er ook nog zoiets als liefde bestaat. Op het moment dat je samen naar geestverruimende muziek luistert en daarbij misschien wat middelen gebruikt, merk je dat er persoonlijke muurtjes afbreken en je vaak meer met elkaar gemeen hebt dan je van te voren dacht.

Lucia: De School is ons clubhuis waar we met zijn allen samenkomen om onze gedeelde liefde voor muziek (en dans) te vermenigvuldigen. In veel andere clubs duurt het vaak even voordat ik mijn draai gevonden heb. Meteen na de klapdeuren ervaar ik hier een gevoel van vrijheid, de buitenwereld achter me latend. Mijn verstand gaat op nul en draait alles om gevoel.

Martijn van den Akker (29 jaar, overdag adviseur inrichting van organisaties van verzekeraars)

Na het einde van Trouw was het armoedig gesteld met techno in Amsterdam. Deze club is belangrijk omdat het staat voor diversiteit en qua muziek is het ook heel breed georiënteerd. Ze boeken de namen waar ik ook voor naar andere steden zou reizen en die in Amsterdam niet eerder geboekt werden. Maar ook de samenwerkingen van echt Amsterdams talent, zoals Carlos Valdes die dan zijn eigen avond heeft maakt het heel erg tof. Door het gebrek aan licht is het minder gericht op uiterlijk, wat wel een probleem is in het Amsterdamse nachtleven. Mensen maken zich teveel zorgen over hoe ze eruit zien voordat ze echt gaan genieten van de muziek. Doordat De School dat element uitschakelt komen mensen voor de dj’s. Dat maakt de sfeer.

Nicole Grootveld (47 jaar, overdag privé-chef en personal assistent)

Ik ben zo blij dat ik dit nog mag meemaken. In 1988 ging ik naar Ibiza. Het was de tijd van Madonna, Prince en Michael Jackson. Op het eiland hoorde ik voor het eerst acid en ik wist meteen: dit ben ik. Zo ben ik bij thuiskomst in de RoXy terechtgekomen. Een paar jaar vond ik het uitgaan niet zo interessant meer, vooral na het sluiten van Trouw, maar bij de eerste keer De School voelde ik het weer. Met oud en nieuw ben ik nergens naartoe geweest, omdat ik wist dat De School op 1 januari open zou zijn. Dan bespaar ik liever mijn krachten. Om een uur in de middag ging ik er heen, de dag erna om 12 uur ’s middags kwam ik er weer uit. Ik doe alles op natuurlijke kracht, dus zoek uit wat de beste tijd is om tussendoor eventjes naar huis te gaan voor een uurtje slapen, en dan neem ik een vitaminepil en een douche.

Na twintig jaar is er eindelijk weer een plek in Amsterdam waar vrijheid heerst, waar mensen elkaar respecteren en zichzelf mogen zijn, ongeacht sekse, gender en afkomst. Ik miste dat, en veel mensen met mij. Er zijn wel plekken in de nacht waar vrijheid heerst, maar daar is de muziek niet altijd goed. Doordat er niet gefotografeerd mag worden, voel je je vrijer. Mensen kleden zich er ook vrijer, dat maakt het iets specialer dan een gemiddelde club.



Vincent Teunissen (26 jaar, student Culturele & Maatschappelijke Vorming en werknemer tweedehandskledingwinkel)

(beeld door Vincent zelf)

De School is de plek waar ik altijd weer terugkom, omdat het een van de interessantere plekken is in Amsterdam. Een warm bad ook. Je kan er met gemak in je eentje heen en je zal geen moment alleen staan. Het maakt niet uit wat je doet en hoe je eruit ziet. In de nacht gelden andere regels, maar niet overal kan je je vrijer gedragen. In De School kijkt niemand raar van je op en stelt niemand vreemde vragen. Ik hou heel erg van dansen, van opgaan in de muziek. In andere clubs kan het wel eens te licht zijn, of lopen er fotografen rond. Hier is het lekker donker en is er altijd wel een hoekje of ruimte waar ik me vrij kan bewegen. Het komt wel eens voor dat ik de sfeer niet helemaal voel, maar teleurgesteld in De School en de muziek ben ik nog nooit. Hiervoor week ik nog wel eens uit naar Berlijn, De School is een reden om meer in Amsterdam te blijven