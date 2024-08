De typische types die op kunstacademies rondlopen

De komende weken duikt VICE volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken – van smartdrugs en soa’s tot hospiteren en protesteren. Lees meer op deze pagina.

Terwijl je laatste zonnestralen nog op je schilferende schouders nagloeien, loop je het schoolgebouw binnen. Misschien ben je er nieuw, maar je hebt de mensen daar in ieder geval al een ruime zomer niet gezien. En dat betekent ook een ruime zomer aan verandering in het kunstenaarslichaam en -geest. Hoe breng je orde aan in die chaos? Nou, om je op weg te helpen hebben we een – zeker niet uitputtende – lijst van typische typetjes die je op een kunstopleiding tegenkomt.

Videos by VICE

De creatieve duizendpoot

Deze dj/influencer/fotograaf/mode-ontwerper/schrijver/muzikant kan meer dan in zijn bio op Instagram past en lijkt altijd op tien plekken tegelijk te zijn. Niet alleen is dit type belachelijk aardig, niet betweterig en cool om mee te hangen, maar laat ook nergens iets van die populariteit merken.

Moeiteloos en bizar sympathiek stuiterbalt de alleskunner tussen verschillende kliekjes, altijd op de hoogte van wat er te halen valt. Voor alles wat niet in het repertoire zit kent hij of zij wel iemand die dat geweldig kan. “Ik stel je wel even voor, is een van mijn beste vrienden.” Op elk insiderfeestje staat de alleskunner achteloos intimiderend cool op de gevoelige plaat van Raymond van Mil met een whisky aan de halfgeopende mond.

Lees verder op Creators.