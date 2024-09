De vervallen olympische stadions van Rio de Janeiro

Maar daarna komt al snel de kater. En dat niet alleen voor de atleten, maar op dit moment vooral voor Rio de Janeiro en de stadions die daar voor de Spelen zijn gebruikt. Het is nog maar 200 dagen geleden dat de Spelen daar werden gehouden, maar de stadions brokkelen nu al af. Ze zijn vervallen, ondergelopen en beschimmeld.

De foto’s van de locaties doen denken aan The Walking Dead, in plaats van de fraaie decors waar de ogen van de wereld vorig jaar op gericht waren. De dure en ooit moderne stadions hebben een opknapbeurt nodig, maar Brazilië zit in een politieke en economische crisis. Hoe snel de gebouwen zijn vervallen tot grijze ruïnes laat zien dat Rio met de Olympische Spelen van 2016 veel te veel hooi op de vork nam. Er is nog geen nieuw gebruik voor de zwemstadions of het legendarische Maracana. De zomerspelen met al haar stadions kostte de stad rond de 11 miljard euro.

Deze fotoserie laat het verval van de olympische stadions zien, het resultaat van de Braziliaanse crisis:

Olympiapark van bovenaf.

Het zwemstadion is verwaarloosd.

De ingang van het olympische complex Deodoro.

Het zwemstadion van buitenaf.

Het is nu lastig baantjes trekken in het zwemstadion.

