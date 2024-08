De Vetements-fans van Hongkong, straight up

Hoe hebben jullie Vetements ontdekt?

Chris: Een aantal jaar geleden las ik over ze in een online tijdschrift.

Koey: Een vriend vertelde me erover.

Wat hopen jullie vandaag mee naar huis te kunnen nemen?

Sokken, accessoires en een T-shirt.

Jullie staan vooraan in de rij! Hoelang staan jullie al te wachten?

Twintig uur.

Wat hopen jullie vandaag te kopen?

Kim: Iets van de samenwerkingen met Tommy Hilfiger en met DHL.

Jun: Ik wil graag wat nieuwe shirts en accessoires.

Hoe hebben jullie Vetements ontdekt?

Kim: Ik zag de hoodies met de lange mouwen, en dacht: die zien er zo vet uit! M’n vrienden hebben ze nog geprobeerd te kopen, maar ze waren al uitverkocht.

Met wie zou je het merk graag zien samenwerken?

Grady: Rick Owens!

Austin [28], ontwerper



Welk item zou jij willen bemachtigen?

De Reebok Sock Runners.

Zie je jezelf als een fan?

Ja, ik heb alleen niet zoveel stukken van Vetements omdat het zo duur is.

Ben je blij met de terugkeer van DHL?

Ja, ze zouden met meer merken moeten samenwerken. Bijvoorbeeld met FedEx!

Shory [21], ontwerper en Lam [19] Winkelmedewerker



Wat is jullie plan voor vandaag?

Shory: Een beetje rondkijken en inspiratie opdoen.

Dankzij wie maakten jullie kennis met het merk?

Lam: Kanye West!

Met wie zou Vetements nog meer moeten samenwerken?

Lam: A-COLD-WALL*

Shory: Een merk uit de jaren ’80 of ’90, zoals X-Japan.

Yupei [23], webdesigner



Wat hoop je vandaag mee naar huis te nemen?

De Reebok sneakers. Maar ik wil eerst alles gewoon bekijken.

Hoe kwam je voor het eerst in aanraking met het merk?

Door modebladen en trendsites.

Beschrijf de Chinese mode in één woord.

Straatstijl.

Met wie zou je Vetements graag zien samenwerken?

Rich Chigga.

Olivia [18], student

Wat hoop je vandaag te bemachtigen?

Niets in het bijzonder. Ik wil zien wat er in de aanbieding is en wat inspiratie opdoen.

Hoe ontdekte je Vetements voor het eerst?

Een hele tijd geleden zag ik hun shows op YouTube en Instagram voorbijkomen.

Beschrijf het Hong Kongse stijlgevoel in drie woorden.

Snel, minimalistisch en donker.

Jason [32], tolk

Wat vind je van de terugkeer van DHL?

Wat ze doen is slim en ongelooflijk. Het zijn zo’n verschillende merken – het is een nieuwe manier om mode te benaderen.

Hoe zie je de modescene van Zuidoost-Azië?

We zouden veel meer een persoonlijke stijl moeten hebben. Nu volgen we simpelweg de trends.

Dustin [35], ontwerper

Wanneer heb je Vetements ontdekt?

Toen Koreaanse artiesten het begonnen te dragen, zo’n twee jaar geleden.

Met wie zou je Vetements in de toekomst graag zien samenwerken?

G-Dragon!