De VICE Eurosonic afterparty liep gisteren keurig uit de klauwen

Gisteravond was het weer helemaal raak in Groningen. Omdat wij heilig geloven in het verschieten van je kruit organiseerden we samen met Burning Fik alvast een Eurosonic-after nog voordat Noorderslag uberhaupt begon. We nodigden Willie Wartaal, FFLean, CRY, en Jiri11 uit, en een broodnuchtere (en razende) Rapchamp had met o.a. Suilju en Gotu Jim het fijnste uit de Burning Fik stal meegebracht. De vlam sloeg zodanig in de pan dat zelfs Gotu Jims shirt uit ging, en het publiek oog in oog kwam te staan met zestig kilo loepzuiver zangtalent, geboetseerd uit slechte hasj en energydrink.



Omdat Groningen Groningen is en men daar van geen ophouden weet moesten we om half vijf een volle dansvloer leegvegen. Uit respect voor de gemeente Loppersum en omstreken zullen we geen grappen maken over het nabeven van de stad, maar het was dus erg gezellig. Fotograaf Roos Pierson wurmde zich door het feestgedruis, aanschouw het hieronder.