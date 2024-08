De VICE gids voor seksuele bevrediging voor laatbloeiers

Je bent misschien erg verlegen. Of je leefde je hele leven in een wereld waar seksualiteit taboe was. Je hebt misschien onlangs ontdekt dat je seksuele geaardheid anders is dan degene die je tot nu toe hebt onderzocht, of je hebt je hele leven doorgebracht met een partner voor wie seksuele verkenning geen cruciale behoefte was. Misschien dacht je dat je nooit iemand zou ontmoeten die jou echt geil maakte; misschien was je er zelfs bang voor. Misschien dacht je dat seks niet echt jouw ding was.

Maar onlangs is er iets in je leven veranderd, en het seksuele wezen dat zich in jou verschuilde, is losgelaten. En je raakt in paniek, omdat je beseft dat je vanalles te leren hebt. Geen stress: deze gids is gemaakt voor mensen die om een of andere redenen op latere leeftijd interesse in seks ontdekken en niet goed weten waar ze moeten beginnen. Maak je geen zorgen: wat je momenteel als een vertraging ervaart, zou wel eens je geheime wapen kunnen blijken te zijn, als je je kaarten goed speelt.

In deze laatkomersgids voor seksuele bevrediging onderzoeken we de angsten die jou misschien tegenhouden, geholpen door seksuologe Emilie Daems, die haar patiënten begeleidt om zichzelf beter te begrijpen en hun weg te vinden naar een gezonde seksualiteit.

“Ik kan er niets aan doen, maar ik denk constant aan de vertraging die ik heb op andere mensen van mijn leeftijd”

Eerst en vooral: je bent niet te laat! Je hebt je tijd tot nu gewoon anders ingevuld. En je zult later waarschijnlijk beseffen dat je bepaalde vaardigheden en gevoeligheden hebt ontwikkeld die anderen niet hebben, en die van groot nut zullen blijken te zijn. Je hebt het voordeel dat je misschien iets nuchterder bent dan mensen die er direct in zijn gevlogen.

Volgens Emilie Daems heeft het weinig nut om zo te denken, “want seks met iemand anders is altijd anders. Het is dus telkens als het ware opnieuw gaan zoeken wat beide partners leuk vinden. Vertraging is niet het juiste woord – noem het eerder bescherming van eigen grenzen: als je er nog niet klaar voor was, was dat waarschijnlijk met een reden. Je was dan ook al bezig met seksualiteit, namelijk het deeltje dat gaat over grenzen.”

Seksualiteit is geen race tegen de klok: iedereen vordert volgens het ritme van hun ontmoetingen, hun periodes zonder, hun relaties… Er is een veelheid aan paden – en een veelheid aan bestemmingen, dus focus op jezelf en je eigen reis.

“Ik ben niet goed in bed”

In tegenstelling tot wat veel fuckboys denken, is seks geen aangeboren talent: beter nog, het is een skillset die je kan leren. Er zijn mensen die op 14-jarige leeftijd hun maagdelijkheid verloren, sindsdien non-stop actief zijn geweest en nog steeds niet goed weten hoe ze moeten vingeren of een condoom moeten omdoen. Er zijn mensen die om de dag neuken, die zichzelf naar porno modelleren en niet eens de reacties van hun partner opmerken. Er zijn mensen die alleen focussen op penetratie en het voorspel onderschatten. In termen van seks betekent kwantiteit niet altijd kwaliteit.

“Er zijn mensen die op 14-jarige leeftijd hun maagdelijkheid verloren, sindsdien non-stop actief zijn geweest en nog steeds niet goed weten hoe ze moeten vingeren of een condoom moeten omdoen.”

“Om seks te leren, begin je best met jezelf: hoe meer je over jezelf weet, hoe beter je zal kunnen aangeven wat je wel of niet fijn vindt, en hoe gemakkelijker je jouw eigen grenzen en wensen zal kunnen aangeven, adviseert Emilie Daems. Dit is handig bij seks, want je komt vaak op nieuw terrein, zeker als je ‘onervaren’ bent. Het is niet te onderschatten wat minder leuke ervaringen voor effect kunnen hebben op je verdere seksuele carrière, zelfkennis en goede communicatie kunnen je al heel wat zorgen besparen.”

“Ik schaam me dat ik zo weinig ervaring heb”

Wees eerlijk en open over je status als je een potentiële partner ontmoet. Probeer het onderwerp niet uit de weg te gaan of erger nog, te liegen: hoe meer je er in je hoofd een ding van maakt, hoe meer het een ding wordt bij je partners. Communiceer over je verleden, je kennis, wat je al hebt gedaan en wat je zou willen proberen. Waar je je prettig bij voelt, waar je opgewonden van raakt, waar je bang voor bent. Er is niets om je voor te schamen, alleen heel veel om over te juichen! Laat de schaamte in het verleden. “Je kwetsbaar opstellen is ook spannend en kan een goede katalysator zijn om seksueel opgewonden te geraken,” voegt Emilie Daems toe. “Door over je noden te praten zal je hoogstwaarschijnlijk ook betere seks hebben, en leuke ervaringen zijn dan weer een goede voedingsbodem om je toekomstig seksueel verlangen te stimuleren”.

“Ik ben bang om uitgelachen te worden”

Emilie is er onvermurwbaar over: “Als je een sekspartner hebt die je uitlacht, weet je meteen dat je verkeerd zit.” Je verdient een partner die ruimte maakt voor dit deel van jou en het respecteert. Laat niemand je het gevoel geven dat je niet genoeg bent, dat je belachelijk bent, dat je achterloopt. Omgekeerd, beoordeel je partners niet op hun aantal veroveringen of hun ervaring: accepteer ze zoals ze zijn en waardeer ze voor wie ze zijn. Waar het om gaat is de connectie die je hebt (en hoeveel plezier je samen zult hebben). “Als het je blijft achtervolgen is het wel altijd een goed idee om erover te gaan praten met een seksuoloog.”, aldus Emilie.

“Ik weet er niets van”

Wees bereid om veel te leren: blijf niet bij je vooroordelen, ga dit avontuur aan met een verlangen om te ontdekken en jezelf in vraag te stellen. Seks is niet alleen stukjes vlees en uitwisselingen van vloeistoffen – het is ook een stuk psychologie, relaties, vriendschap. Emilie raadt aan om je in het onderwerp te verdiepen: “zoals alles, leer je seks via theoretische en praktische kennisopbouw. Kennis is macht, wees dus niet bang om gebruik te maken van de vele boeken en artikels die over seks zijn geschreven (let wel goed of de inhoud wetenschappelijk onderzocht is of door mensen geschreven die er dagelijks mee bezig zijn), praat met een seksuoloog, en denk aan andere handige tools zoals Best You’ve Ever Had en omgyes.com, een website die mensen met een vulva uitlegt hoe ze kunnen masturberen. Ook handig als je geen vulva hebt, maar wel meer wilt leren hoe je een partner plezier kan geven”.

En voor de praktijk, heeft Emilie ook een aantal tips: “​​Als je wil leren genieten van seks, zorg er dan voor dat je ontspannen bent. Probeer te focussen op alles wat je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt. Dit helpt om in het moment te komen en al je andere bezorgdheden te vergeten. Seks is bovenal heel mentaal, dus als je dingen blijft denken zoals ‘ik ben hier niet goed in’ of ‘ik heb weinig ervaring’ of ‘is mijn buik niet te dik’ zal je maar moeilijk in het moment geraken. Go with the flow en focus op je zintuigen en op je sekspartner.”

“Het is een heel proces: iemand ontmoeten, een connectie maken, beslissen om samen naar bed te gaan… ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen”

Begin dan met jezelf. Masturbeer. Kijk porno. Ik weet het, het lijkt misschien tegenstrijdig, maar het stelt je in staat om bepaalde seksuele praktijken te visualiseren, om te ontdekken wat je opwindt en wat je afstoot, om je seksualiteit op een intieme manier te verkennen, één-op-één met je glijmiddel. Seksualiteit wordt niet alleen met anderen ervaren; het is ook vooral een relatie die men heeft met het eigen lichaam. Tegenwoordig hebben we zelfs toegang tot ethische porno – waarvoor de performers hun toestemming hebben gegeven, weten dat ze worden gefilmd, betaald worden… geen pedofilie, seksueel misbruik, mensenhandel.

“Ga volgens je eigen tempo, maar laat je niet intimideren door bepaalde taboes of remmingen. Stap beetje bij beetje uit je comfortzone.”

“Tegenwoordig betalen de meeste mensen niet voor porno, wat eigenlijk raar is als je er over nadenkt, merkt Emilie op. Ethische porno is vaak tegen betaling, maar zoveel beter voor de wereld – en je hoeft je vooral geen zorgen te maken over waar je aan bijdraagt tijdens het masturberen”! Aarzel niet om een ​​of meerdere seksspeeltjes aan te schaffen, ze zullen je helpen om aan bepaalde sensaties te wennen en om vertrouwd te raken met je lichaam.

“Er zijn veel seksuele handelingen die me intimideren”

Ik heb goed nieuws voor je: dat geldt voor iedereen! Ga volgens je eigen tempo, maar laat je niet intimideren door bepaalde taboes of remmingen. Stap beetje bij beetje uit je comfortzone. Sommige handelingen lijken op het eerste gezicht misschien belachelijk, maar voel je in het heetst van de strijd dezelfde gêne? Onze hormonen zijn meestal minder bescheiden dan onze opvoeding.

“Natuurlijk is dat spannend. Alles wat je voor de eerste keer doet is stressvol omdat je nog niet weet hoe het zal gaan. Gelukkig heb je als het goed is al geleerd hoe jij het graag hebt voor jezelf en heb je als je seks hebt met iemand anders een klankbord.”

“Laat ruimte voor teleurstelling, en laat het idee van een vlekkeloze run wegglippen: plezier heeft niets te maken met perfectie.”

Je kan gewoon vragen hoe iemand het graag heeft. Je partner kan je zelfs begeleiden! Ook hier geldt de regel: focus op je zintuigen. Dit zal je helpen in het moment te blijven en niet afgeleid te zijn door een beweging of handeling die zonder de juiste context er maar raar uitziet”

Soms zal het geweldig zijn; soms gaat het mis. Maar zo is het voor iedereen – en er is geen andere manier om erachter te komen wat bij jou past. Laat ruimte voor teleurstelling, en laat het idee van een vlekkeloze run wegglippen: plezier heeft niets te maken met perfectie.

“Hoe kan ik leren goed te zijn in bed?”

Observeer de reacties van je partners. Stel vragen tijdens seks – en ervoor, en erna. Communiceer: langzamer, luider, links, omlaag, ja, nee. Als je een pauze nodig hebt, zeg dat dan. Als je liever stopt, zeg het zeker ook. Denk na over toestemming voordat je iets probeert: je kunt beter teveel vragen stellen dan te weinig – er zijn zelfs veel mensen die dat geil vinden.

Emilie raadt aan om je niet te beperken tot verbale communicatie, wat soms intimiderend kan zijn: “communiceer ook met geluiden en met lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen. Leg je hand op de hand van de ander en begeleid elkaar. Hoe meer je al over seks praat als het goed gaat, hoe minder raar en beangstigend het is om over seks te praten als het eens wat moeilijker gaat.”

In zekere zin zal elke partner een reset en een nieuwe ontdekking zijn, omdat elke persoon andere voorkeuren en ervaringen heeft. Zoek info over wat zij leuk vinden, vraag hen hoe je ze nog meer plezier kunt geven.

“Wat als het een fiasco is?”

Focus niet op de performance: seks is geen toneelstuk. Er is geen vaste structuur nodig, noch een grote finale in apotheose. Soms krijg je binnen 1 minuut een orgasme, soms wekenlang niet. Heel vaak bereik je niet samen een climax. Soms zal de seks zelfs ongelooflijk teleurstellend zijn, en niet alleen in het begin. Het gaat eigenlijk heel zelden zoals in een film. “Films en series vermijden de awkward momenten: je ziet nooit een vrouw met haar handen tussen de benen weglopen naar het toilet zodat het sperma net op tijd kan weglopen in het toilet. Vaginale scheetjes en andere geluiden zijn ook nergens te bespeuren, nochtans zijn dat allemaal heel normale zaken”, aldus Emilie Daems.

“Trouwens: er kan nooit teveel glijmiddel zijn. Glijmiddel is leven, ga er los op!”

Laat ruimte voor humor: soms bevinden we ons in grappige situaties en er is niets erger dan ze te serieus te nemen. Samen lachen vergroot de medeplichtigheid en bagatelliseert de mislukkingen. Seks is zoveel meer dan orgasmes en performance: het is een fantastische manier om diep in contact te komen met iemand anders (of meerdere mensen, als je er klaar voor bent). Neem de tijd, geniet van elke minuut, laat je overweldigen door de sensaties: ik garandeer je dat je ervaring des te aangenamer zal zijn, al was het maar omdat je de opwinding zult vergroten en de smering zult vergemakkelijken.

Trouwens: er kan nooit teveel glijmiddel zijn. Glijmiddel is leven, ga er los op! “Voor veel vrouwen is er een discrepantie tussen mentale en lichamelijke seksuele opwinding, waardoor het dus vaak voorkomt dat een vrouw in haar hoofd seksueel opgewonden is, maar dat dit zich niet uit in het vochtig worden van de vagina. Dan is glijmiddel een redder in nood! Pas op, omgekeerd kan ook, vraag dus ook altijd aan je vrouwelijke sekspartner of ze opgewonden is.” Zorg er ook voor dat je het juiste glijmiddel kiest.

De tip van Emilie: “Bij glijmiddel op waterbasis moet je niet omkijken of je het mag gebruiken met speeltjes of anticonceptie, het kan altijd samen. Het nadeel is dat je vaak moet bijnemen, omdat het sneller uitdroogt. Glijmiddel op basis van siliconen zijn dan weer aan te raden als je zonder speeltjes seks hebt, maar gaat niet altijd samen met condooms; deze info kan je lezen op de verpakking. Het fijne aan glijmiddel op basis van siliconen is de textuur, het is veel meer te vergelijken met vaginale lubricatie. Het blijft ook langer vochtig, vaak neem je 1 keer en blijft het gewoon zijn werk doen. Ook voor anale seks is glijmiddel aan te raden en ook als je een nieuwe vagina hebt”.

“Ik ben bang voor de gevolgen van seks: soa’s, zwangerschappen… ik word er gek van”

Natuurlijk heeft seks potentiële gevolgen, maar dat mag je niet tegenhouden om te floreren: er zijn tal van preventieve middelen ter beschikking. Lees meer over de risico’s van ongewenste zwangerschap en soa’s – en hoe je ze kunt vermijden. Bescherm jezelf en je partners en laat je regelmatig testen, ook als je geen symptomen hebt. Onze experte moedigt je ook aan om ervoor te zorgen dat je “altijd anticonceptie en glijmiddel bij je hebt – seks met condoom en te veel wrijving geeft een grote kans op scheuren”. En dat wilt niemand.

“Eigenlijk is het ook beter de juiste maat van condoom te gebruiken. Daarom is het handig als je een penis hebt om te weten welke condoom goed past en deze bij te hebben, en als persoon die met mensen met een penis sekst, een arrangement aan condooms mee te hebben. Een te groot condoom zal er gewoon afglijden en een te klein condoom scheurt sneller.” Laatste tip: voordat je stopt met anticonceptie, bespreek dit dan openlijk met jouw partner en zorg ervoor dat de gekozen oplossing geschikt is voor alle betrokken partijen.

