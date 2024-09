De Vlaardinger die Ron Vlaar veranderde in Ron Beton

Twee keer in de week rijdt de voetballer van AZ naar zijn personal trainer Hans Kroon in Rotterdam. Daar traint hij met boksers, judoka’s en basketballers. In de sportschool van Kroon wordt volgens Vlaar echt gas gegeven. Krachttraining is daar ook mentale training, omdat lichaam en geest volgens Kroon nooit los van elkaar staan.

De krachttrainer runt al 34 jaar zijn sportschool in Rotterdam-Noord. Door de jaren heen ontpopte hij zich tot personal trainer van topsporters uit verschillende takken van sport. Van Ron Vlaar tot judoka Marhinde Verkerk en van voormalig NBA-speler Francisco Elson tot bokster Nouchka Fontijn, allemaal zweren ze bij de manier van werken Kroon. En allemaal bleken ze tot meer in staat dan ze zelf dachten. VICE Sports ging langs bij de sportschoolhouder om zijn geheim te ontdekken.

VICE Sports: Ha Hans, topsporters die bij jou trainen, kunnen vaak meer dan ze dachten. Hoe kan dat?

Hans Kroon: Ik kijk altijd goed hoe een sporter hier binnen komt lopen. Vaak zit hij nog in een andere modus dan waarin ik hem wil hebben. De gedachten zijn nog ergens anders. Ik begin bijvoorbeeld met een warming-up van zes minuten op een hometrainer waarbij de snelheid heel hoog ligt. Als de sporter zich moet inspannen, laat hij het rationele vermogen los. Ik wil ze uit de nadenkmodus hebben en juist in de focus krijgen van de taak die ze te wachten staat.

Hoe belangrijk is het dat de sporter de goede focus heeft?

In mijn visie zijn lichaam en geest een eenheid. Je moet het zien als een tandem. De sporter moet binnen zes minuten de omschakeling kunnen maken om het maximale rendement uit zijn training te halen. Als je met je gedachten ergens anders bent, verstoort het de connectie tussen lichaam en geest. Op die manier kun je nooit patronen vastleggen, die juist ingegraveerd moeten worden als bij een printplaat.

Trainen doe je dus ook met je hersenen?

Laat ik een voorbeeld geven: ik zeg altijd dat een koptelefoon afleidt tijdens het sporten. Het contact tussen lichaam en geest wordt er niet makkelijker op. Er zit een stoorzender op je oren, terwijl je je zintuigen maximaal moet gebruiken. Je wil de focus hebben bij de oefening die je doet, niet bij de muziek in je oren.

Is iemands mentaliteit niet deels genetisch bepaald?

Je hoort vaak dat mensen zeggen: zo ben ik nu eenmaal. Maar is dat wel zo of kun je dat genetische profiel manipuleren zodat je er meer kunt uithalen? Het gaat om herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Net zo lang tot je van het bewust bekwaam naar het onbewust bekwaam gaat. In een stresssituatie – een wedstrijd – kun je niet rationeel nadenken. Dan moet je een beroep doen op automatismen die zijn ingeslepen.

Wat is makkelijker te beïnvloeden, het fysieke of mentale gedeelte?

Fysiek, omdat het veel tastbaarder is voor mensen. De groei van spieren is visueel waarneembaar. Als wij zes weken op een spiergroep gaan beuken en ik maak nu en over zes weken een foto van jou, dan zie je direct verschil. Maar de mentale groei is niet te zien op de foto. Dat moet je voelen.

Hans Kroon met bokser Nouchka Fontijn. (Foto via)

Hoe is het mentale gedeelte te trainen?

Visualisatie is een fantastisch wapen. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro waren voor Nouchka Fontijn een fantastische, maar unieke ervaring. Alles was nieuw: de ring, hal, atmosfeer. Daar kun je je mentaal op voorbereiden door te visualiseren. Ga een paar dagen van te voor kijken in de hal, maak het loopje van de kleedlokaal naar de ring al een keer. Stap vast een keer in de ring. Hoe voelen de touwen? Waar zit straks het meeste publiek? Het gaat erom dat je de film zo vaak mogelijk in je hoofd hebt afgespeeld. Als de situatie zich dan voordoet, weet je precies wat er gaat gebeuren. Daardoor wordt de voorbereiding zo min mogelijk verstoord.

Wanneer weet jij als coach dat het mentaal goed zit?

Na een wedstrijd van Fontijn vraag ik vaak aan haar hoe het ging. Geen idee, antwoordt ze dan. Dat wil ze zeggen dat ze alles puur vanuit het proces heeft gedaan. Ze heeft gehandeld vanuit de patronen die ze heeft vastgelegd, zonder daarover na te denken. Het onbewust bekwame. Dat zegt mij dat we op de goede weg zijn. Ze was in staat om lichaam en geest samen te brengen in een stresssituatie.

Je laat sporters uit verschillende takken van sport met elkaar trainen. Wat is het idee daarachter?

Ik noem het kruisbestuiving. Je kunt leren van elkaar. Een voetballer denkt dat hij hartstikke hard traint, omdat hij zes keer per week op het veld staat. Maar je hebt trainen en trainen. Als zij geconfronteerd worden met de trainingsarbeid van een individuele sporter, die daar vaak veel minder geld voor krijgt, komt het bewustzijn snel binnen: shit, ik dacht dat ik hard trainde, maar ik zit nog niet op de helft van de individuele sporter.

Je hebt ooit gezegd dat 99,9 procent van de voetballers ondertraind is. Sta je daar nog steeds achter?

Jazeker. In hun wereld denken ze dat ze tegen het maximum aanzitten. Voetbal is een wereld waarin heel veel gekeken wordt naar wat de ander doet. Als iedereen zegt dat dit het plafond is, dan wordt dat als waarheid aangenomen. Er trainen hier voetballers die binnen tien minuten worden vernederd door een vrouwelijke individuele sporter. Het is eerder regel dan uitzondering. Sommigen lopen boos weg, anderen hangen kotsend boven de wc. Er is een gênant verschil in het durven opzoeken van de eigen grenzen.

Hoe reageerde Ron Vlaar op jouw training?

Ron stond versteld met wat voor een intensiteit individuele sporters trainen. Hij ervoer zijn eigen beperkingen doordat ik meer van hem vroeg dan hij kon brengen, terwijl hij juist een speler is die door zijn fysiek en mentale eigenschappen het betaalde voetbal heeft gehaald. Hij dacht dat hij zijn plafond had bereikt omdat hij nooit een ander referentiekader had.

Maar hij is niet boos weggelopen?

Nee, Ron is uit het goede hout gesneden. Hij is een jongen met een verleden, heeft zware blessures gehad. Dat heeft hem karakterologisch gevormd.

Hans Kroon met Ron Beton. (Foto via)

Welke voetballers zijn wel weggelopen?

Ik ga geen namen noemen. Dan krijgen ze direct een sticker opgeplakt. Ik volg ze nog wel. Ik zie ze overal door het ijs zakken. Het is het zwakke punt van een voetballer: ze kunnen op een makkelijke manier iets bereiken en denken daarmee te kunnen wegkomen. Die beperking gaat ze vroeg of laat opbreken.

Wat kunnen voetbalclubs doen om hun spelers beter te trainen?

Zij moeten meer en beter gebruik maken van externe specialisten. Clubs moeten durven veranderen, zoeken naar de bovengrens. Topsport is balanceren op het randje. In het voetbal hebben ze het altijd over het aantal gespeelde wedstrijden. Er zijn sporten waar de agenda veel voller zit.

Voetballers moeten meer trainen?

Als voetballers een drukke week hebben, wordt de krachttraining er als eerste uitgegooid. Ik snap dat niet. In Nederland hebben we het altijd over techniek en tactiek, maar het fysieke en mentale aspect zou daar gelijk aan moeten zijn. Te veel voetbaltrainers denken vanuit hun voetbalachtergrond. Trainingsprogramma’s moeten gericht zijn op het individu. Je kan geen programma aanbieden dat bij iedereen past. Om maatwerk te kunnen leveren, heb je meer expertise van buitenaf nodig.

Is er een algemeen verschil tussen teamsporters en individuen?

Een individu kan zich nooit verschuilen. Zij zijn vaak ook makkelijker stuurbaar dan bijvoorbeeld een voetballer. Die is, zoals ik al zei, miljonair geworden met relatief weinig trainen. Waarom zou hij naar mij luisteren?

Hoe ver ga jij als trainer om de fysieke en mentale grenzen van de sporters te verleggen?

Als ik denk dat het nodig is om te komen waar we willen komen, dan is alles geoorloofd. Ik schreeuw, ik geef ze een klap voor hun kop en beledig ze als ik denk dat het effect heeft. We willen iets extreems presteren, daarvoor moet je soms extreme wegen bewandelen.

Laat ik duidelijk zijn: ik sla niet zomaar iemand. Ik leg altijd uit waarom ik het doe. Vaak is het noodzakelijk om een reactie los te maken. Als ik iemand een tik geef, zorgt dat voor adrenaline bij diegene. Daardoor komt er weer kracht en energie vrij. In het begin zullen ze denken: wat een teringlijer is dat. Daarna zullen ze beseffen dat ik het beste met ze voor heb en hen help hun grenzen te verleggen.

