De vlog ‘Recreatief Computeren’ brengt je de zoetste vruchten van het internet

In vroegere, eenvoudigere tijden was VICE een plek op het internet waar we, naast onze eigen verhalen, ook geregeld een blogje online gooiden met: hey, check wat we vandaag hebben gevonden vonden op internet, het is leuk. Er kleeft, naast luiheid, een zekere romantiek aan die eenvoud van bloggen over ‘lache dingen op het internet’. Daarom hier een ouderwets blogje over iets dat lache is op het internet: de vlog Recreatief Computeren.

De vlog gaat eigenlijk over precies dat: lache dingen op het internet. Die dingen worden uitgezocht en besproken door turboduiders en ginnegappers Jan van Tienen (die boeken schrijft, en artikelen voor o.a. VICE), en Peter Buurman (die o.a. voor De Speld schrijft). De vlog is scherp, komisch, en bij vlagen druk gepraat in de ruimte omdat ze te veel roze koeken en cola hebben gegeten en gedronken. Dit is hoe Jan de vlog omschrijft:

Videos by VICE

“Wij vloggen zoals vloggen bedoeld is. Het draait niet om onze gezichten en wat daar uitkomt, maar om wat er nog meer op het internet te vinden is. Dat vergeten vloggers vaak: dat het internet niet om hun draait, maar om zichzelf. Verder is het voor ons een heel leuke manier om de zaterdagmiddag te besteden: met chips en cola en dan lekker computeren. Maar: met totale, religieuze overgave. Het is volledige afbraak. Een vernedering van het betamelijke. Hoe moet het hierna nog verder? Maar dan weer wel om te lachen, weet je wel. Gewoon gezellig. Maar ook: heel bruut. Maar dan leuk.”

Bekijk hieronder de pilotaflevering en daar weer onder aflevering 1.