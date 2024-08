De voorbereiding van MMA-vechter “Thug” Rose Namajunas op UFC 223

Rose Namajunas verraste de MMA-wereld toen ze Joanna Jedrzejczyk in de eerste ronde KO sloeg tijdens UFC 217. Vooraf gaven weinig mensen haar een kans, maar ze was de toenmalig kampioen plotseling te slim af.

Komende zaterdag staat Rose opnieuw tegenover Jedrzejczyk, die op wraak uit is en haar titel terug wil pakken. VICE Sports zocht Rose op in het 303 trainingscentrum in Denver, de stad in Colorado, om een fotoreportage te maken van haar voorbereiding op de titelverdediging.

Namajunas komt uit Milwaukee, maar traint nu in het 303 trainingscentrum in Denver.



Pat Barry is de partner en coach van Namajunas. Hier warmen ze samen op voor een training.



Namajunas traint ook thuis in een voorstad van Denver. Pat Barry gooit tennisballen, die Rose uit de lucht slaat. Het stel gebruikt deze onorthodoxe trainingsmethode sinds Barry erover droomde. Voor hond Mishka is dit ook een goede workout.



Namajunas traint met haar bokscoach Trevor Wittman.



Wittman traint ook met UFC-vechters Justin Gaethje en Matthew Lopez.



Een beetje lachen tijdens een korte pauze.



Namajunas slaat op de pads van Wittman.



In het interview na haar laatste gevecht zei Rose: “Ik wil vechtsport gebruiken om de wereld een betere plek te maken.”



“Deze kampioensgordel betekent niks. Probeer gewoon een goed mens te zijn. Meer niet. Dit is een bijkomstigheid. Dit is tof, maar laten we elkaar gewoon knuffels geven en aardig zijn. Ik weet dat we vechten, maar dit is entertainment. Als de partij voorbij is, is het niks meer.”



Niemand verwachtte dat Namajunas van Jedrzejczyk zou winnen, laat staan dat ze haar KO zou slaan, maar dat gebeurde.



Trevor Wittman knoopt de bokshandschoenen van Rose. Hij zegt dat haar “mentale kracht” haar grootste kwaliteit is.



De kampioen.



Rose was de jager tijdens UFC 217. Nu wordt er op haar gejaagd.



Video’s analyseren. Van links naar rechts: Namajunas, trainingspartner en UFC-vechter J.J. Aldrich, bokstrainer Trevor Wittman en Jiu-Jitsu-coach Tony Basile.



Liefde na de training. Rose neemt haar hond Mishka overal mee naar toe.



Rose traint in haar achtertuin. Op de achtergrond staan haar badkuipen voor de ijsbaden die ze neemt. “Het komt er op neer dat Rose daar acht minuten in zit te lijden,” zegt Pat Barry.





De stilte voor de storm.



